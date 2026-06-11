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برتوكول تعاون بين الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتدريب الأئمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

برتوكول تعاون بين الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتدريب الأئمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبد الرحمن محمد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأكاديمية يتيح لأبناء الوزارة الاستفادة من برامج علمية وتدريبية تقدمها الأكاديمية.

وتعليقًا على إبرام البروتوكول، أعرب الوزير عن تطلعه إلى إفادة أبناء الوزارة الكرام من خبرات الأكاديمية المشهود لها بالكفاءة، خصوصًا على مستوى التأهيل الإداري والتكنولوجي، لما لذلك من ارتباط مباشر بحسن أداء المهام الموكلة إلى أبناء الأوقاف، سعيًا إلى تعزيز الأداء وتحقيق المأمول من أوجه التعاون مع الأكاديمية.

وأكد الوزير أن الوزارة والأكاديمية تلتقيان على هدف واحد هو الغاية الأسمى من جهودهما؛ ألا وهو بناء الإنسان القادرة عن صناعة الحضارة، والإسهام في الحضارة الإنسانية إسهامًا حقيقيًّا يبعث على الفخر وينطلق من الاعتزاز بالهوية الوطنية بكل مقوماتها.

الارتقاء بقدرات الأئمة ومهاراتهم

من جانبه، رحب رئيس الأكاديمية بهذا التوجه الساعي إلى الارتقاء بقدرات أبناء الأوقاف ومهاراتهم، مؤكدًا أن الأكاديمية تسخّر ما حازته من قدراته وخبرات وتميز على مر العقود لخدمة أبناء الوطن، وأولى الناس بذلك هم الأئمة؛ نظرًا لدورهم الملموس في بيوت الله تعالى بكل أنحاء الجمهورية.

كما أشار الدكتور عبد الغفار إلى أن الأكاديمية استطاعت مد جسور التعاون مع ٤٥ جامعة مصرية، وتجاوزت المحلية إلى العالمية بالكوادر العلمية المؤهلة، وبالبحوث، وبالجوائز العالمية.

وقد اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والخبرات، وتقديم مزايا لمنسوبي الأوقاف الراغبين في الدراسة لدى الأكاديمية، وتبادل المحاضرين بما يحقق تلبية الاحتياجات العلمية والفكرية لأبناء الأوقاف وأبناء الأكاديمية.

وختمت مراسم التوقيع بتبادل الإهداء بدرعي الوزارة والأكاديمية، والتقاط صورة جماعية. 

حضر مراسم التوقيع من جانب الأكاديمية الدكتور وائل الدسوقي؛ أمين عام منظمة صالح كامل لريادة الأعمال المنبثقة من الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، والدكتورة رويدا العمري؛ مدير إدارة التنسيق ومدير إدارة العلاقات العامة في فرع القرية الذكية بالإدارة المركزية للمراسم والاتصال المؤسسي لدى الأكاديمية، والدكتورة هبة العشري؛ مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، والدكتور شريف الدياسطي؛ رئيس قسم العلاقات الدولية بالقاهرة بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والدكتورة أسماء جمال الدين؛ مسئول المكتب الإعلامي للأكاديمية العربية للنقل البحري، فيما حضر من جانب الوزارة الدكتور السيد عبد الباري؛ رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الرحيم عمار؛ مساعد الوزير للحوكمة والإصلاح الإداري، والدكتور عبد الله حسن؛ مساعد الوزير للمتابعة، والمستشار جلال الدين عبد العاطي؛ المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أسامة رسلان؛ المتحدث الرسمي للوزارة.

الأكاديمية العربية للنقل البحري الأوقاف أسامة الأزهري الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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