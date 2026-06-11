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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تختتم اختبارات التصفية النهائية لمسابقة المتون العلمية بمسجد النور

ختام مسابقة المتون
ختام مسابقة المتون
عبد الرحمن محمد

 اختُتمت وزار الأوقاف اليوم الخميس، أعمال واختبارات التصفية النهائية لمسابقة المتون العلمية لعام 1447هـ / 2026م، والتي استضافت فعالياتها أروقة مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. 

وتأتي المسابقة الملفتة في سياق الخطط المنهجية التي تنفذها وزارة الأوقاف لرعاية وتكريم المتميزين علمياً، والعمل المستمر على تنمية المهارات والقدرات المعرفية لفئتي النشء والشباب، بما يضمن ترسيخ وتعميق الفهم الصحيح لشتى العلوم الشرعية.
 

وشهد اليوم الختامي للاختبارات منافسات قوية ومشاركة واسعة من قبل المتسابقين المتأهلين ممثلين عن 5 مديريات أوقاف هي: قنا، والأقصر، وبني سويف، والمنوفية، والإسكندرية. وجرت الاختبارات الشفهية والتحريرية وفقاً للضوابط والمعايير الدقيقة المقررة مسبقاً من اللجنة المشرفة، وذلك تفعيلاً لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المتسابقين المتنافسين.

وكان ماراثون التصفيات النهائية انطلق يوم الثلاثاء الماضي، 9 من يونيو 2026، حيث استمرت الفعاليات والتقييمات على مدار 3 أيام متتالية بمشاركة واسعة من الطلاب والمتسابقين الذين نجحوا في التأهل من مختلف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.

أهداف المسابقة وضبط أصول العلوم الشرعية
وتدرج وزارة الأوقاف مسابقة المتون العلمية كواحدة من أهم البرامج التثقيفية التي تهدف إلى تشجيع وتوعية النشء والشباب بالإقبال على دراسة وحفظ المتون العلمية المتخصصة.

وتهدف إلى تمكين الدارسين من ضبط أصول وقواعد العلوم الشرعية من مصادرها الأصيلة.

كما تساهم في إعداد وتخريج جيل أزهري ووعظي واعٍ يمتلك أدوات الفهم الرشيد والمعرفة العلمية المنضبطة.
 

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