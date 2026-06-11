الأوقاف و«معلومات مجلس الوزراء» يوقعان بروتوكولاً لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعظيم دور الوزارة

وقّعت وزارة الأوقاف، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأوقاف وتعزيز دورها التنموي والمجتمعي، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الجديدة.

وقّع البروتوكول كل من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور أسامة الجوهري - مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أسامة الأزهري، أن بروتوكول التعاون مع المركز يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، ويعكس حرص مختلف الجهات الوطنية على توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يدعم تحقيق أهداف الدولة وخططها التنموية؛ مقدمًا الشكر للمركز ورئيسه على صادق التعاون ووافر الجهد.

وأشار الوزير إلى أهمية الانطلاق نحو المستقبل استنادًا إلى رؤى علمية واضحة وخطوات مدروسة وبرامج عمل قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك خطة طموحة لإحداث نقلة نوعية في الأداء الإداري والمؤسسي، من خلال بناء استراتيجية متكاملة تسهم في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها التنموية، وتتوافق في الوقت ذاته مع المقاصد الشرعية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

وأضاف "الأزهري"، أن تبني هذا النهج المؤسسي يتطلب تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والاستفادة من خبراتها المتخصصة، وهو ما دفع الوزارة إلى التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لما يمتلكه من إمكانيات وأدوات متطورة وخبرات تراكمية وكوادر متميزة تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والاحترافية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم وصنع السياسات العامة.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير الأوقاف، عن ثقته في نجاح هذا البروتوكول وتحقيق مستهدفاته على الوجه الأكمل، بما يسهم في تطوير منظومة العمل بوزارة الأوقاف وتعظيم دور الأوقاف في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية المستدامة، مؤكدًا تطلعه إلى أن يشكل هذا التعاون نموذجًا يُحتذى به في الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة.

من جهته، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مشيداً بما يقوم به الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، من جهود مخلصة لتطوير العمل المؤسسي بالوزارة، وتعزيز دورها في بناء الوعي وترسيخ قيم الاعتدال، فضلًا عن حرصه على ترسيخ منهج التخطيط الاستراتيجي وتطوير أدوات العمل المؤسسي بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة وتوجهات الدولة المصرية نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأثر.

وأشار "الجوهري" إلى أن توقيع البروتوكول يعكس التوجه الطموح لوزارة الأوقاف نحو تعظيم القيمة التنموية لأصولها وإمكاناتها، وترسيخ أسس التخطيط الاستراتيجي والحوكمة المؤسسية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يؤسس لشراكة فاعلة تجمع بين الرؤية التطويرية الطموحة للوزارة والخبرات الفنية والتخطيطية التي يمتلكها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في بناء استراتيجية وطنية متكاملة تعظم العائد والأثر التنموي للأوقاف، وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وقال "الجوهري"، إن البروتوكول يشمل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعظيم دور الأوقاف، وإعداد الاستراتيجية المؤسسية للوزارة، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة، وتطوير منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم، بما يضمن التنفيذ الفعال وتحقيق المستهدفات المرجوة وقياس أثرها بصورة دورية ومنهجية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للتوعية والترويج المجتمعي بمستهدفات الاستراتيجية، بما يعزز مشاركة مختلف الأطراف المعنية في تحقيق أهدافها.

وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن العام الأول من البروتوكول سيُخصص لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعظيم دور الأوقاف والاستراتيجية المؤسسية للوزارة كتأطير منهجي وحجر زاوية رئيس لإنجاز باقي مخرجات بروتوكول التعاون، من خلال العمل المشترك بين الجانبين وجميع الأطراف المعنية، ووفق نهج تشاركي واسع النطاق يضمن بناء رؤى استراتيجية متكاملة وقابلة للتنفيذ تدعم تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

واختتم "الجوهري"، بتأكيد أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سيضع خبراته وإمكاناته الفنية في خدمة هذا الهدف، مستندًا إلى رصيد طويل من التجارب الناجحة في دعم الاستراتيجيات الوطنية وتطوير منظومات المتابعة والتقييم، بما يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على تحقيق مستهدفاتها بكفاءة وفعالية، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.