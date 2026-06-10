وزيرا الأوقاف والخارجية يبحثان تعزيز الحضور الثقافي المصري على المستوى الدولي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بمقر وزارة الخارجية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

وزير الخارجية يستقبل وزير الأوقاف

شهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين لإبراز الدور الريادي لمصر في نشر قيم التسامح والتعايش والخطاب الديني المستنير، بما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأوقاف لدعم الجهود المصرية الرامية إلى مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة السلام والتعايش المشترك، مشيراً إلى ما تحظى به التجربة المصرية من تقدير واسع.

كما بحث الوزيران سبل دعم إيفاد أئمة وزارة الأوقاف إلى الخارج للقيام بمهام الدعوة ونشر الثقافة الإسلامية المستنيرة، فضلاً عن تنظيم الدورات التدريبية للأئمة والوعاظ الوافدين من مختلف دول العالم، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المعتدل وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة الأزهري بالتعاون القائم بين الوزارتين، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز الحضور الفكري والثقافي المصري على المستوى الدولي، ودعم المبادرات الهادفة إلى نشر قيم التسامح والحوار والتفاهم بين الشعوب.