وزير الأوقاف يبحث مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التعاون المشترك

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة.

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

تخلل اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك على المستويين الوطني والدولي، كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون في إبراز جهود الوزارة دوليًا لنشر الفكر المستنير، والتعريف بمبادراتها الفكرية والثقافية، وفي مقدمتها «ملتقى الفكر الإسلامي الدولي» و«وثيقة القاهرة في الإسلام وفلسفة العمران» المنبثقة من المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما تمت مناقشة التعاون المشترك في الاستفادة من الإصدارات العلمية والثقافية الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات بما يدعم الرسالة التوعوية لكلا المؤسستين، مع العمل على تأكيد الجهود التوعية المشترك في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكد الجانبان أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية في نشر الوعي الرشيد، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، ومواجهة الأفكار المتطرفة والتضليل الإعلامي، وكشف الحقائق أمام وسائل الإعلام الأجنبية.