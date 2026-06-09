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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تكليف الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف مديرًا عامًّا للدعوة والبر بأوقاف القاهرة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا  بتكليف الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف محمد أحمد - مفتش دعوة أول بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة، لمدة عام.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم منظومة العمل الدعوي، من خلال اختيار الكفاءات القادرة على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

من ناحية أخرى بدأت الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، إجراءات تجديد التعاقد للعام الثاني للمتعاقدين من دفعة الإمام محمد عبده بمسابقة ٢٠٢٣م.

تجديد التعاقد للعام الثاني لمتعاقدي دفعة الإمام محمد عبده بمسابقة 2023

ويأتي ذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الجديدة، على أن تستمر الإجراءات حتى يوم الأربعاء الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٦م بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

ويبلغ عدد المتعاقدين المستفيدين من إجراءات تجديد التعاقد ٥٧٠ إمامًا و٨٩٨ عاملًا، وذلك بعد استيفاء تقييمات شاغلي الوظائف من حيث الأداء والانضباط الوظيفي، الواردة من المديريات الإقليمية التابعة لهم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الأوقاف على متابعة مستوى الأداء الوظيفي للعاملين، والاستفادة من الكفاءات المتميزة، بما يسهم في دعم العمل الدعوي والإداري والارتقاء بمستوى الأداء بمختلف المديريات.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري شئون الدعوة والبر

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