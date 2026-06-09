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هل يجوز للحاج نحر الفدية في بلده بعد العودة ؟.. الإفتاء تجيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للحاج نحر الفدية في بلده بعد العودة ؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر منصتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفتوى المختارة المتعلقة بتحديد التوقيت والموقع الشرعي لنحر الفدية المفروضة على الحجاج. 

وأفادت الدار في بيانها بأن الشريعة الإسلامية تتيح للحاج بشكل مرن نحر الفدية المترتبة عليه، سواء بسبب ارتكابه أحد محظورات الإحرام أو لإغفاله ركناً من واجبات الحج، في بلده الذي نشأ فيه أو داخل حدود الحرم المكي الشريف دون تضييق.

 وأضافت الفتوى أن هذه الرخصة الشرعية تمنح المكلف خيار تقديم الفدية خلال فترة أداء مناسك الحج أو تأجيلها لأي فترة ممتدة على مدار شهور السنة دون الالتزام بمدة زمنية معينة.

وألمحت المؤسسة الدينية إلى أن هذا التوجيه الشرعي يرتكز على الاجتهاد الفقهي المعتمد لدى علماء المذهب المالكي، والذين قرروا جواز إراقة دماء فدية الأذى أو تدارك الواجبات المتروكة في أي بقعة جغرافية وفي أي وقت متاح. 

هل يجوز للحاج ذبح الفدية في بلده بعد العودة ؟

وأردفت الدار أن الحكمة الأساسية من تشريع هذه الكفارة تكمن في تلافي الخلل والقصور الذي يعتري الشعيرة الدينية، بالتوازي مع السعي نحو سد حاجات المعوزين والمحتاجين أينما وجدوا.

وفي ذات السياق، لفتت دار الإفتاء الانتباه إلى أن تسهيل وتوسيع خيارات مكان النحر لا يسقط بحال من الأحوال ضرورة إيصال اللحوم إلى مستحقيها من الفئات الفقيرة لضمان سلامة العبادة وإجازة المناسك شرعاً.

 وتندرج هذه الفتوى الإرشادية ضمن حزمة التوعية الفقهية التي توفرها الدار لضيوف الرحمن بهدف إعانتهم على إتمام المناسك بشكل صحيح وبموجب الأحكام المستقرة. 

وحثت الدار كافة الحجاج على تحري هدي الرسول عليه الصلاة والسلام والاهتمام باستكمال نسكهم، مع توظيف التيسيرات الفقهية المتواجدة في المذاهب الإسلامية المعتبرة.

ار الإفتاء نحر الفدية محظورات الإحرام واجبات الحج

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