قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة البداية.. موعد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم
مش قادر أستوعب أنه راح.. محمد شحاتة يحكي تفاصيل أصعب ليلة في حياته
لم ينظر للمقابل المادي.. رد فعل مفاجئ من عموتة بعد ارتباط اسمه بالأهلي
أخبار التوك شو| تفاصيل تحركات أسعار الذهب.. والضرائب ترد على شائعات رسم مغادرة البلاد
بعد توقف الهجمات بين إيران وإسرائيل.. تراجع أسعار النفط العالمية
سقوط هليكوبتر أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.. نيران إيرانية أم عطل فني؟
محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل
الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي
احترامًا لتاريخي.. عماد متعب: رفضت المشاركة في كأس العالم 2018
هل يحاسب الإنسان على حديث النفس والخواطر السيئة؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
بقوة 720 حصانًا.. مرسيدس G-CLASS تظهر بتعديل ذهبي جديد| صور
زلزال بقوة 5 ريختر يضرب محافظة هرمزغان في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الزواج والصيام في شهر المحرم.. دار الإفتاء توضح

حكم الزواج والصيام في شهر المحرم
حكم الزواج والصيام في شهر المحرم
عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاعتقاد السائد لدى البعض بعدم جواز عقد الزواج في شهر المحرم هو اعتقاد لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء، مشيرة إلى عدم وجود أي مانع شرعي يحول دون إتمام عقود النكاح خلال هذا الشهر؛ إذ إنه يتساوى مع سائر شهور السنة في مشروعية وجواز الزواج فيه، وصنفت الدار ما يعتقده بعض العامة من كراهية الارتباط فيه ضمن الخرافات والموروثات المغلوطة التي تفتقر إلى أي سند فقهي أو أثارة من علم.

وفي سياق متصل، أفادت دار الإفتاء في فتوى أخرى صادرة عنها، بأن صيام شهر المحرم كاملًا يُعد أمرًا جائزًا ومندوبًا إليه شرعًا، واستندت الدار في تأصيلها لهذا الحكم إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وهو الحديث الذي رواه الإمامان أبو داود والترمذي، وشددت الفتوى على أن شهر المحرم يتبوأ مكانة متقدمة باعتباره من أفضل الأشهر التي يستحب للمسلم الإكثار من الصيام والتطوع فيها تقربًا إلى الله تعالى.

موعد استطلاع هلال شهر المحرم

وفقاً للمنظومة الشرعية المتبعة، تحدد دار الإفتاء المصرية الموعد النهائي لبداية السنة الهجرية الجديدة بناءً على نتائج الرؤية الميدانية لاستطلاع هلال شهر المحرم، والتي من المقرر إنشاؤها يوم الثلاثاء الموافق 29 من ذي الحجة 1447 هـ، والموافق ميلادياً 16 يونيو 2026.

موعد رأس السنة الهجرية

توضح البيانات والحسابات الفلكية المبدئية أن اليوم الأول من شهر المحرم وبداية رأس السنة الهجرية لعام 1448 سيتوافق مع يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، لتصبح هذه المناسبة هي العطلة الرسمية الأولى التي يحصل عليها العاملون في الدولة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

دعاء  العام الهجري الجديد 

اللهم اجعل هذا العام حاملاً لنا من الخير ما يرضيك عنا، وافتح لنا فيه أبواب التوفيق والرزق والنجاح.
اللهم بارك لنا في أوقاتنا، واغمر أيامنا بالطمأنينة والسكينة، وأعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم اجعل عام 1448هـ عامًا تتيسّر فيه أمورنا، وتتبدّل فيه أحزاننا أفراحًا، وهمومنا انفراجًا.
اللهم ارزقنا رزقًا طيبًا مباركًا، واسعًا غير ممنون، واغننا به عن سؤال الناس.
اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال.
اللهم احفظنا في أنفسنا، وأهلينا، وذرياتنا، وأوطاننا، واصرف عنا كل شر وبلاء.
اللهم اجعل هذا العام بداية لكل أمر فيه خير لنا، واكتب لنا فيه التوفيق فيما تحب وترضى.
اللهم إنا نسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلاً، ورزقًا لا ينفد، وقلبًا لا يعرف اليأس.
اللهم اجعل لنا نورًا نمشي به في دروب الحياة، وهداية تضيء لنا طريق الحق.
اللهم اجعل هذا العام خاتمة لكل حزن، وبداية لكل خير، واملأه بالبركات.
يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك مع إشراقة عام جديد أن تكتب لنا فيه الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
اللهم ارزقنا الرضا بما قسمته لنا، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك لا ترتاب، ولا تيأس، ولا تحزن.
اللهم اجعلنا ممن تفاءلوا فأنعمت عليهم، وتوكلوا فوفقتهم، واستغفروك فغفرت لهم.

الصيام دار الإفتاء الزواج الزواج في شهر المحرم صيام شهر المحرم حكم النكاح سنن شهر المحرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

مستشفى مطروح العام

المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم 8 يونيو 2026 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم 8 يونيو 2026 في محطات الوقود

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

سفير فنزويلا بالقاهرة يطلع "الجامعة العربية" على مستجدات الأوضاع في بلاده

جانب من المضبوطات

267 ألف قرص مخدر.. تعاون سعودي إماراتي يُسقط شبكة تهريب ضخمة للمخدرات

نتنياهو وسموتريتش

أزمة في إسرائيل.. إيران تشعل الخلافات بين نتنياهو ووزراء اليمين

بالصور

هتخسر كتير لو ماخدتوش.. فوائد غير متوقعة لفيتامين سي

فيتامين سي
فيتامين سي
فيتامين سي

فيديو

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد