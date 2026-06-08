للعام الثاني.. الأوقاف: تجديد التعاقد لدفعة الإمام محمد عبده بمسابقة 2023

بدأت الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، إجراءات تجديد التعاقد للعام الثاني للمتعاقدين من دفعة الإمام محمد عبده بمسابقة ٢٠٢٣م.

تجديد التعاقد للعام الثاني لمتعاقدي دفعة الإمام محمد عبده بمسابقة 2023

ويأتي ذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الجديدة، على أن تستمر الإجراءات حتى يوم الأربعاء الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٦م بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

ويبلغ عدد المتعاقدين المستفيدين من إجراءات تجديد التعاقد ٥٧٠ إمامًا و٨٩٨ عاملًا، وذلك بعد استيفاء تقييمات شاغلي الوظائف من حيث الأداء والانضباط الوظيفي، الواردة من المديريات الإقليمية التابعة لهم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الأوقاف على متابعة مستوى الأداء الوظيفي للعاملين، والاستفادة من الكفاءات المتميزة، بما يسهم في دعم العمل الدعوي والإداري والارتقاء بمستوى الأداء بمختلف المديريات.