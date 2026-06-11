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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدًا انطلاق قوافل دعوية من الأزهر والأوقاف بـ4 محافظات لمواجهة الانحراف الفكري وبناء الشخصية الوطنية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تطلق وزارة الأوقاف، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الأزهر الشريف، أربع قوافل دعوية مشتركة وموسعة تتوجه إلى محافظات بورسعيد، والفيوم، وسوهاج، وبني سويف، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 من يونيو 2026. 

وتأتي هذه الخطوة في سياق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين المؤسستين الدينيتين العريقتين، وتحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ويشهد التحرك الدعوي مشاركة 40 إماماً وواعظاً من خيرة علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، حيث تم توزيعهم للعمل ميدانياً ضمن خطة ممنهجة تستهدف نشر مفاهيم الفكر المستنير، وتعميق الوعي الديني الرشيد بين المواطنين، إلى جانب ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية الرفيعة في بنية المجتمع المصري.
استراتيجية مواجهة الفكر المنحرف وبناء الوعي
وتتحرك هذه القوافل الدعوية وفق محاور رئيسية وضعتها وزارة الأوقاف في خطتها الدعوية الشاملة، والتي ترتكز على محاربة ومواجهة قوى الإرهاب والتطرف، والوقوف بحسم أمام كافة أشكال وصور الانحراف الفكري والديني. 

كما تسعى الجولات الميدانية إلى معالجة مظاهر التراجع القيمي والسلوكي، وبذل الجهود التثقيفية اللازمة لاستعادة وبناء مكونات الشخصية المصرية الوطنية انطلاقاً من مرجعيات وأسس دينية راسخة وقوية.
علاوة على ذلك، تضع القوافل المشتركة في مقدمة أولوياتها الإسهام الفعال في تشكيل وتطوير وعي فئة الشباب ومختلف شرائح المجتمع، وحثهم على إدراك الأهمية القصوى للعلم والمعرفة، مع تلمس قيم الاجتهاد، والإبداع، والاكتشاف والابتكار. 

وتستهدف هذه الرؤية المتكاملة دعم مسيرة التنمية المستدامة والمشاركة في صناعة الحضارة، تزامناً مع تعظيم الدور المحوري للمساجد في أداء رسالتها الدعوية والتعليمية والتثقيفية والمجتمعية على أكمل وجه.
 

قوافل دعوية الأزهر والأوقاف الانحراف الفكري

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