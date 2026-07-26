7DOGS يكتب التاريخ.. أعلى إيراد بالسينما المصرية بـ258.7 مليون جنيه

واصل فيلم "7DOGS" تحقيق إنجازاته الاستثنائية، بعدما سجل رقمًا غير مسبوق في شباك التذاكر المصري، محققًا 258,703,858 جنيهًا خلال 60 يومًا فقط من عرضه، ليصبح رسميًا أعلى فيلم إيرادًا في تاريخ السينما المصرية.

ويؤكد هذا الإنجاز النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الفيلم منذ انطلاق عرضه، حيث حافظ على حضوره القوي في دور السينما، واستقطب مئات الآلاف من المشاهدين، ليواصل تصدره لشباك التذاكر ويحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا يضاف إلى سجل السينما المصرية.

ويُعد هذا النجاح ثمرة تعاون فريق عمل ضخم، وإنتاج استثنائي، إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به الفيلم منذ الإعلان عنه وحتى تحقيقه هذا الرقم القياسي.

وأعرب صناع الفيلم عن امتنانهم للجمهور، مؤكدين أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق إلا بثقة المشاهدين ودعمهم المستمر، وجاء في رسالتهم: “شكرًا لكل من آمن بهذا العمل ودعمه... الحمد لله، والقادم أجمل.”

ويواصل "7DOGS" رحلته في دور العرض، بعد أن رسخ اسمه كواحد من أبرز وأنجح الأعمال السينمائية في تاريخ الصناعة، مؤكدًا أن السينما المصرية قادرة على تحقيق أرقام وإنجازات غير مسبوقة محليًا وإقليميًا.

أبطال فيلم dogs 7

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die.

يضم الفيلم كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة. ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الاضحي بمصر وجميع أنحاء الوطن العربي .