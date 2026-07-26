محافظ الإسماعيلية يهنئ الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية فئة الدمج

هنَّأ اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، الطالبة مروة محمود عبد العزيز محمد، المقيدة بمعهد فتيات السحارة التابع لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية؛ لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي (فئة الدمج) للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، بمجموع ٤٩٦ درجة وبنسبة نجاح ٨٤.٠٧٪.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالتفوق العلمي للطالبة وإصرارها على تحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية، مثمّنًا الجهود المخلصة لأسرتها التي وفرت لها البيئة الداعمة، ومشيدًا بدور الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، تحت إشراف فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، إلى جانب جهود أعضاء هيئة التدريس طوال العام الدراسي.

متمنيًا للطالبة مزيدًا من التوفيق والسداد في مسيرتها العلمية والعملية القادمة، مؤكّدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم مثل هذه النماذج المشرفة، استمرارًا لجهود بناء الإنسان ورفعة مصرنا الحبيبة.