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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة : الساحات الشعبية ستكون فرصة لاكتشاف المواهب وتنميتها

وزير الشباب والرياضة و محافظ القاهرة
وزير الشباب والرياضة و محافظ القاهرة
مريم عزت

التقي جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة ، وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، وذلك بمقر ديوان محافظة القاهرة  وبحضور لفيف من قيادات الوزارة والمحافظة .


شهد اللقاء م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  ود. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  واللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية،  وعدد من قيادات المحافظة، والوزارة. 


وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة وعلي رأسها  مشروع  إنشاء ساحات شعبية لاتاحة الفرصة للشباب  لاستقبال وممارسة الفاعليات والأنشطة الشبابية عليها ، كما تطرق اللقاء الي الوقوف علي مستجدات الأمور المتعلقة ببعض الأندية ومراكز الشباب داخل محافظة القاهرة ومنها نادي القاهرة الرياضي ونادي عابدين بالقطامية ، وكلا من مركز شباب عين الصيرة ،  مركز  شباب شرق  حلوان الجديدة ، مركز شباب السيدة زينب ، ومركز شباب باب الشعرية "

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر الي محافظ القاهرة علي استضافتهم في هذا المكان التاريخي والذي يجعلك تشعر بالفخر والامتنان بتاريخ مصر الكبير والعظيم .

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان محافظة القاهرة من اهم المحافظات لوزارة الشباب والرياضة وهو ما شجعنا علي بداية مشروع الساحات الشعبية في محافظة القاهرة والتي تتمتع باكبر عدد من السكان  ، موضحا ان الفكرة من مشروع الساحات الشعبية هو إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة وهو دائما ما يوجّه به وتدعمه  القيادة السياسية .

وزير الشباب و الرياضة 

وأوضح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة نعمل علي  التعاون مع جميع الجهات الحكومية ومن  خلال التنسيق مع  المحافظين من اجل تحسين الخدمات وتطوير المشروعات الرياضية  والشبابية من اجل تشجيع الجميع علي  ممارسة الرياضة .
موضحا "جوهر"  ان المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ  العديد من البرامج الرياضية  والتي ستخدم وتلبي تطلعات واحتياجات الشباب  بالفعل  ، مشددا  وزير الرياضة علي اننا في الوزارة لن نمتلك اي قطعة أرض دون تنفيذ مشروعات رياضية وشبابية عليها لتحقيق اكبر استفادة للشباب المصري  .

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بأننا نعمل  بجهد متواصل من اجل تطوير مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة   بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات فخامة  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان  واكتشاف ودعم الموهوبين .
وأكد د . إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع قطاعي الشباب والرياضة على رأس أولوياتها، باعتبارهما من أهم أدوات بناء الإنسان المصرى، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة فى مختلف المجالات.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وصقل قدراتهم، وتوفير المناخ الملائم لتنمية مواهبهم، بما يسهم فى إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

محافظ القاهرة 

وأكد محافظ القاهرة دعم محافظة القاهرة لكافة المشروعات والمبادرات التى تتبناها وزارة الشباب وخاصة إقامة ساحات شعبية مجانية للشباب فى أحياء القاهرة المختلفة لممارسة الرياضة ، خاصة غير القادرين على الاشتراك فى الأندية، مؤكدًا أنها ستتيح الفرصة لاكتشاف العديد من المواهب وتنميتها.

وتدور  فكرة مشروع الساحات الشعبية حول ايجاد مساحات مسورة بدون مقابل للشباب لممارسة كرة القدم والسلة،  ومقام عليها منشآت خفيفة وسيتم تمويلها بواسطة عدد من الرعاة.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

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