وزير الأوقاف السابق: لا سلطان فوق سلطان الدولة.. والشارع المصري يشعر بارتياح واسع

أبدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، دعمه الكامل ومؤازرته للجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مواجهة شتى صور الخروج على القانون، مؤكداً بعبارات حاسمة أنه لا يوجد أي سلطان يعلو فوق سلطان الدولة وسيادة القانون داخل المجتمع.

وأوضح جمعة، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، أنه يتحدث انطلاقاً من صفته كمواطن مصري يلمس بوضوح نبض الواقع، معرباً عن شعوره بمدى الارتياح الشديد والعميق الذي يسود الشارع المصري حالياً تجاه الحملات الأمنية الصارمة والمستمرة.

وأشار إلى أن هذه التحركات الميدانية نجحت بفاعلية في تقويض الجريمة بكافة أشكالها وملاحقة العناصر الخطرة، مما يسهم بشكل مباشر في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار للمواطنين.

إشادة بجهود رجال الأمن والدعوة لمواصلة اليقظة

ووجه وزير الأوقاف السابق تحية إعزاز وتقدير لرجال الشرطة البواسل، معلناً شدّه على أيدي رجال الأمن الأوفياء وجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنفيذ هذه المداهمات والحملات الوقائية لحماية الجبهة الداخلية.

