ما شروط وجوب فريضة الحج؟.. وزير الأوقاف السابق يوضح

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الحديث عن الحج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، مستشهدًا بقوله تعالى: «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين… ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا»، موضحًا أن فريضة الحج جاءت مقيدة بالاستطاعة رحمةً من الله بعباده.

ما شروط وجوب الحج؟

وأوضح وزير الأوقاف السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مكانة الحج ضمن أركان الإسلام، حيث قال: «بني الإسلام على خمس… وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا»، مؤكدًا أن الحج هو الركن الخامس، وأنه عبادة تجمع بين الجهد البدني والإنفاق المالي، بما يعكس عظمة هذه الفريضة ومكانتها.

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، لافتًا إلى أن إدراج الحج ضمن أركان الإسلام يؤكد أهميته، وأنه فريضة قائمة على أسس واضحة من القدرة والاستطاعة.

وأضاف وزير الأوقاف السابق أن الاستطاعة التي علق الله بها وجوب الحج تنقسم إلى ثلاثة أنواع: استطاعة بدنية، واستطاعة مالية، واستطاعة إجرائية في ظل النظم الحديثة، موضحًا أن من عجز بدنيًا عن أداء المناسك، كالمريض مرضًا لا يُرجى شفاؤه، يجوز له أن ينيب غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون هذا النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولًا.

وأكد وزير الأوقاف السابق أن من لا تتوافر لديه الاستطاعة المالية لا يجب عليه الحج، بل إن من عليه ديون مستحقة يجب عليه سدادها أولًا، لأن حقوق العباد مقدمة، مشددًا على ضرورة أن تكون نفقة الحج من مال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

وشدد وزير الأوقاف السابق على أن من لم يتمكن من الحج رغم نيته الصادقة، لعذر خارج عن إرادته كعدم الحصول على التأشيرة أو عدم القبول، فإنه يُثاب على نيته، لافتًا إلى أن أبواب الخير كثيرة، خاصة في العشر الأوائل من ذي الحجة، ويوم عرفة، حيث تتضاعف الأعمال الصالحة، داعيًا الله أن يرزق الجميع حج بيته الحرام.

