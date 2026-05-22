عبدالغني هندي: الجيش سيبقى درع الوطن.. ومصر قادرة على مواجهة كل التحديات

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مصر ستظل قوية ومستقرة؛ بفضل وعي شعبها وقوة مؤسساتها الوطنية، مشددًا على أن الجيش المصري يمثل نموذجًا للصمود وحماية الدولة في مواجهة مختلف التحديات.

تاريخ طويل من القوة والحضارة

وأوضح هندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مكانة مصر العظيمة لم تأتِ من فراغ، بل تستند إلى تاريخ طويل من القوة والحضارة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف جنود مصر بأنهم من “خير أجناد الأرض”.

التصدي للفتن ومواجهة الإرهاب

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على التصدي للفتن ومواجهة الإرهاب، رغم ما شهدته المنطقة من اضطرابات وصراعات، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على أمنها القومي واستقرارها في وقت عانت فيه دول أخرى من الفوضى والانهيار.

صعوبات كبيرة في مكافحة الإرهاب

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العديد من القوى الكبرى واجهت صعوبات كبيرة في مكافحة الإرهاب، بينما قدمت مصر نموذجًا ناجحًا في حماية حدودها ومؤسساتها، بفضل كفاءة الجيش وتكاتف الشعب خلف دولته.

وشدد على أن الجيش المصري سيظل دائمًا الحصن الحامي للوطن والأمة، مؤكدًا أن مصر كانت وستبقى رمزًا للأمن والاستقرار، مستشهدًا بقوله- تعالى-: “ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين”.

قوة مصر الحقيقية

واختتم عبد الغني هندي، تصريحاته، بالتأكيد أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها ووعي مواطنيها، إلى جانب امتلاكها جيشًا وطنيًا قادرًا على حماية مقدرات الدولة والحفاظ على مكانتها التاريخية بين الأمم.