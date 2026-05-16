أحمد موسى: الجيش المصري هزم إسرائيل في 73 ورجعناهم بـ «الكستور».. الخارجية: الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية أولوية رئيسية | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



أهل الشر قالوا بترموا الفلوس على الأرض.. أحمد موسى: المونوريل فخر والطوابير مليانة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تشغيل المونوريل وإقبال المصريين على استخدامه خلال الأيام الماضية.



الخارجية : الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية أولوية رئيسية

قال السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية إن مصر تتحرك منذ اندلاع الأزمة السودانية على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية، انطلاقًا من ارتباط استقرار السودان المباشر بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القاهرة تعتبر إنهاء الحرب والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية أولوية رئيسية في تحركاتها الخارجية.



محافظ القاهرة : احتفالات أسبوعية في شارع الفن بوسط المدينة

علق إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القاهرة التاريخية .



إحنا بس اللي علمنا كده.. أحمد موسى: الجيش المصري هزم إسرائيل في 73 ورجعناهم بالكتسور

علق الاعلامي احمد موسى، على فيديو تدريبات واختراق الضاحية لابطال الصاعقة المصرية في مدينة العبور .



فيديو الصاعقة.. اللواء نصر سالم: مصر تمتلك جيشا قويا وتظهر قدرات قواتها المسلحة للعدو

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على فيديو تدريبات واختراق الضاحية لابطال الصاعقة المصرية في مدينة العبور .



رئيس شعبة القصابين بعد غلاء أسعار اللحمة: الجزار دلوقتي مش عارف يعيش وهامش الربح 7%

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن اللحوم متوفرة حاليًا بكافة أنواعها سواء البلدية أو المستوردة، مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن الشركة القابضة طرحت لحومًا سودانية وجيبوتية داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، وبكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.



عن الكلاب الضالة.. عمرو أديب: الشوراع مليانة قبائل كلاب

علق الإعلامي عمرو أديب، عن أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، مشيرا إلى وجود "قبائل كلاب" تتجول في الشوارع بشكل جماعي تشمل الكلاب وإناثها وصغارها في الطرقات.



الرابطة الطبية الأوروبية: متحور أنديز لا يثير القلق عالميًا حتى الآن

قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن التحركات الجارية في الأرجنتين، بما في ذلك إرسال فريق من العلماء إلى مدينة أوشوايا للتحقق من حالات مرتبطة بفيروس هانتا؛ تعكس اهتمامًا علميًا وصحيًا بمراقبة تطورات الفيروس، لكنها لا تعني بالضرورة وجود مؤشرات على انتشار وبائي واسع خارج نطاقه التقليدي.

التعليم تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستأتي بنفس نظام العام الماضي، سواء فيما يتعلق بالبابل شيت أو الأسئلة المقالية، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت نماذج استرشادية للطلاب منذ نحو شهرين للتدريب على شكل الامتحانات.