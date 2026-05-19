جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة لحزب الله في نهاريا شمالا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة لـ حزب الله في نهاريا شمالا.

وفي وقت سابق كشفت تقارير عبرية عن تصاعد قلق الجيش الإسرائيلي من تنامي قدرات الطائرات المسيّرة التابعة لـ حزب الله، بعد نشر الحزب مشاهد قال إنها توثق استهداف مركبة مدرعة إسرائيلية كانت مموهة داخل جنوب لبنان.

وبحسب صحيفة “معاريف”، أظهر الفيديو طائرة مسيرة مفخخة تحلق فوق المنطقة قبل أن ترصد آلية عسكرية إسرائيلية مغطاة بشبكة تمويه وتهاجمها بشكل مباشر، في وقت أكد فيه الجيش وقوع أضرار بالمركبة دون تسجيل إصابات.



وأشارت التقارير إلى أن حزب الله كثف خلال الأيام الأخيرة استخدام الطائرات المسيّرة الهجومية والاستطلاعية ضد مواقع وقوات إسرائيلية على الحدود وفي العمق الشمالي، بما في ذلك استهداف دبابة وآلية عسكرية من نوع “هامر”.



وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الحزب يطوّر “عقيدة قتالية جديدة” تعتمد على الطائرات المسيّرة، خاصة تلك المزودة بتقنيات الألياف البصرية التي تُصعّب على أنظمة الدفاع الجوي اعتراضها.



كما تحدث جنود إسرائيليون عن نقص في معدات الحماية من المسيّرات، مؤكدين أن بعض وحدات الاحتياط اضطرت إلى استخدام شباك صيد جرى جمعها من مزارع أسماك في المستوطنات الشمالية لمحاولة التصدي للهجمات الجوية المنخفضة.



ويأتي ذلك بعد أيام من هجوم بطائرة مسيّرة على منطقة روش هانيكرا شمالي إسرائيل، أدى إلى إصابة أربعة مدنيين، أحدهم بحالة حرجة، في حادث وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مؤشر على تصاعد خطر المسيّرات في المواجهة مع حزب الله.