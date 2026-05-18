فيروس قاتل يضرب أمريكا مجددًا.. وفاة شخص بـ"هانتا" بعد تعرضه لقوارض

توفي شخص في مقاطعة دوجلاس بولاية كولورادو الأمريكية جراء إصابته بفيروس هانتا، في حالة أكد مسؤولو الصحة أنها لا ترتبط بتفشي المرض الأخير على متن سفينة سياحية.

ويبدو أن العدوى انتقلت إليه نتيجة تعرضه لقوارض محلية، وفقًا لوزارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو، بحسب ما أفادت به صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية.

ويخضع 41 شخصًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمراقبة بسبب فيروس هانتا، وذلك في إطار التحقيق في حالات الإصابة التي ارتبطت بتفشي المرض المميت الذي أودى بحياة ثلاثة ركاب على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس".

ويُسجل في الولايات المتحدة ما بين 14 و24 حالة إصابة بهذا المرض النادر سنويًا فعلى سبيل المثال، ووفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سُجلت 26 حالة إصابة بفيروس هانتا في الولايات المتحدة عام 2023، و13 حالة عام 2022، و16 حالة عام 2021.

بدأت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مراقبة المرض عام 1993، بعد تفشيه في منطقة "الزوايا الأربع" التي تلتقي فيها ولايات أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو ويوتا.

منذ عام ١٩٩٣ وحتى نهاية عام ٢٠٢٣، سُجّلت ٨٩٠ حالة إصابة بفيروس هانتا في الولايات المتحدة ومن بين هذه الحالات، سُجّلت ١٢١ حالة في كولورادو و١٢٩ حالة في نيو مكسيكو، وهما الولايتان اللتان سجلتا أعلى عدد من الحالات التراكمية.