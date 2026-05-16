محافظ القاهرة : احتفالات أسبوعية في شارع الفن بوسط المدينة

علق إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القاهرة التاريخية .

وقال إبراهيم صابر في تصريحاته مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء زار القاهرة الخدوية والتاريخية وتابع اعمال التطوير الجارية حاليا ".



وتابع إبراهيم صابر :" هناك حرص على الحفاظ على الهوية التاريخية لمحافظة القاهرة ورئيس الوزراء تفقد أعمال تطوير قصر التحرير ثم تفقد شارع طلعت حرب وشارع البورصة ".



وأكمل إبراهيم صابر :" هناك مبادرة خاصة بفن الشارع في وسط البلد وهناك بروتوكول بين محافظة القاهرة وأكاديمية الفنون لتنظيم احتفالات وحفلات ثقافية أسبوعية في شارع الفن بوسط البلد وسط المدينة".

وتابع إبراهيم صابر :" إحنا عايزين نرجع القاهرة كي تكون عاصمة للثقافة والفن والتاريخ، رئيس الوزراء شدد على أن تكون الحفلات أسبوعية ".

