كامل العدد.. جماهير غفيرة تملأ استاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

توافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك إلى مدرجات استاد القاهرة الدولي، لدعم الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط أجواء حماسية واهتمام جماهيري كبير بالمباراة.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، حيث يدخل الزمالك اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تعوض خسارته في لقاء الذهاب الذي أُقيم في الجزائر، وانتهى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويأمل الفريق الأبيض في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم اللقب القاري، في ظل حالة الدعم الجماهيري الكبير الذي يملأ جنبات الملعب قبل انطلاق المواجهة الحاسمة.

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.

في خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد إبراهيم.

في خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، آدم كايد.

في خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.

فيما ضمت دكة البدلاء كلًا من: محمد عواد، السيد أسامة، محمود حمدي “الونش”، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، محمد السيد، أحمد ربيع، أحمد شريف، ناصر منسي، وسيف الجزيري.

جماهير غفيرة قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية