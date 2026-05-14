أخبار التوك شو| الخدمات البيطرية: نرفض إطعام الكلاب الضالة عشوائيًا أو إيذائها بطرق غير إنسانية.. وأحمد موسى: الجيش المصري أفشل مخططات الفتنة ويحمي الدولة من السقوط

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محام: حل قضايا الأسرة مبياخدش أكتر من سنة والمشكلة في التنفيذ

أكد المحامي علي صبري أن أغلب قضايا الأحوال الشخصية يمكن الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، موضحًا أن المشكلة الأساسية ليست في التقاضي، وإنما في تنفيذ الأحكام الصادرة.

الخدمات البيطرية: نرفض إطعام الكلاب الضالة عشوائيًا أو إيذائها بطرق غير إنسانية

أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تستقبل شكاوى المواطنين بشأن الكلاب الضالة عبر الخط الساخن بشكل يومي، موضحًا أن كثافة الاتصالات الكبيرة قد تؤثر على سرعة التعامل مع بعض البلاغات.

طارق شكري: اتحاد المطورين العقاريين خطوة ضرورية لتنظيم السوق وحماية حقوق المشترين

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل مطلبًا رئيسيًا للقطاع منذ سنوات، موضحًا أن الاتحاد سيقوم بتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لقدراتهم وخبراتهم، بما يضمن وضوحًا أكبر أمام المواطنين عند شراء الوحدات العقارية.

أحمد موسى: الجيش المصري أفشل مخططات الفتنة ويحمي الدولة من السقوط | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن ما تشهده المنطقة من أحداث وصراعات يبرز أهمية وجود الجيش المصري باعتباره الحصن الذي يحمي الدولة ويحافظ على استقرارها، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية تمثل “جيش الشعب” الذي يضم أبناء الوطن كافة.

مصطفى مبارك: حصلت على 3 شهادات هندسية في وقت واحد وأسعى لتطوير الذكاء الاصطناعي

أكد مصطفى مبارك، الشاب المصري المقيم في الولايات المتحدة، أنه سافر عام 2022 وعمره 17 عامًا بإمكانات محدودة وطموح كبير، مشيرًا إلى أن ثقته بنفسه ودعم أسرته كانا الدافع الأساسي وراء رحلته التعليمية.

وزير التموين يحسم الجدل: تطوير الدعم لن يمس محدودي الدخل.. والدولة مستمرة في الحماية الاجتماعية

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة ملتزمة بشكل كامل باستمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أن أي تطوير لمنظومة الدعم يهدف بالأساس إلى ضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.