منة فاضل تخطف الأنظار في «خط أحمر» بأداء مميز لأغنية «أكتر» لـ أصالة

أشعلت المطربة منة فاضل أجواء استوديو برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، بعدما قدمت أغنية "أكتر" للفنانة أصالة نصري، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أشادوا بقوة صوتها وإحساسها الفني المميز.

تهنئة الشعب المصري

وحرصت منة فاضل خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر"، على تهنئة الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنية أن تحمل الأيام المقبلة الخير والسعادة والاستقرار للجميع، وأن تظل المحبة والسلام عنوانًا دائمًا لمصر وشعبها.

وظهرت المطربة الشابة بإطلالة مليئة بالحيوية والطاقة، حيث نجحت في جذب الأنظار بأدائها العفوي وحضورها اللافت داخل الاستوديو، ما أضفى أجواء فنية مميزة على الحلقة.

نقل إحساس الأغنية

وأكد عدد من الحاضرين إعجابهم بالأداء الذي قدمته منة فاضل، خاصة مع تمكنها من نقل إحساس الأغنية بأسلوبها الخاص، في واحدة من الفقرات التي لاقت تفاعلًا واسعًا داخل البرنامج.