بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 16 حتى 22 مايو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات، وجولات ومتابعات للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال إعادة إحياء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المعالم والمناطق بمحافظة القاهرة، حيث تفقد معرض "أهلًا بالعيد" بمنطقة الجمالية، ومعرض الحرف التراثية بشارع المعز.

وشملت الجولة تفقد مشروع رفع كفاءة الواجهات الخارجية والموقع العام لقصر التحرير، إلى جانب مشروع تحسين الصورة البصرية للميادين والشوارع الرئيسية بمنطقة "وسط البلد"، كما شهد تدشين مبادرة "شارع الفن" بمنطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين.

كما توجه رئيس الوزراء عبر محور صلاح سالم الجديد لتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة، واطمأن على معدلات السيولة المرورية التي تم تنفيذ المشروع لتحقيقها، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحسين الربط بين عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة التاريخية.

كما تفقد عددًا من الطرق والمحاور الجديدة التي جرى تنفيذها لتيسير حركة الوصول إلى المناطق الأثرية والأضرحة، إلى جانب متابعة أعمال تنفيذ الجداريات الفنية أسفل كوبري الأباجية، وتفقد مشروع نقل وتطوير موقف السيدة عائشة.

وفيما يتعلق باستعدادات استقبال عيد الأضحى، التقى رئيس الوزراء وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى، مجددًا التأكيد على أهمية استمرار جهود توفير مختلف السلع ومتطلبات المواطنين، بالكميات والأسعار المناسبة، مع أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق.

وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى أنه تم توفير نحو 2300 رأس ماشية، و1500 رأس أخرى جارٍ استلامها، فضلًا عن توفير نحو 669 طنًا من اللحوم المجمدة، ولحوم ضأن مجمدة بكمية تقدر بنحو 6000 رأس مذبوحة.

كما تم التنويه إلى ما يتم توفيره من سلع ومنتجات عبر 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى فروع مشروع "كاري أون" وفروع "جمعيتي" البالغ عددها أكثر من 8000 فرع.

كما ترأس رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، حيث وجه برفع درجة الجاهزية للمرافق والجهات الخدمية المختلفة وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة استعدادًا لعيد الأضحى.

وخلال الاجتماع، شدد على إزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها ومواجهة مخالفات البناء، مؤكدًا على ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار "الكلاب الضالة" وأهمية التعاون الفاعل بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.

وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر، حيث تم استعراض ملامح استراتيجية الدولة لتنمية صناعة السكر، خاصة مع زيادة المساحات المزروعة ببنجر السكر، فضلًا عن تطوير مختلف الصناعات القائمة والمرتبطة بالسكر، وتنمية فرص تعظيم الاستفادة من منتجاتها.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على ضرورة تكثيف العمل على رفع معدلات إنتاجية الفدان من قصب السكر، والتوسع في استنباط أصناف وتقاوي جديدة عالية الإنتاجية والجودة، وقد كلف بوضع تصور شامل وجدول زمني لتقييم الموقف الحالي لجميع مصانع السكر القائمة؛ للوقوف على مدى احتياجها لإعادة التأهيل والتحديث الهيكلي، بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم طاقاتها الإنتاجية.

كما ترأس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، حيث أشار إلى جهود الدولة المتواصلة تحت قيادة الرئيس، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، وتناول مستجدات انعكاسات وتداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، والجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للحد من آثار تلك التداعيات على الداخل.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي حاليًا من السلع غير مسبوق، فهناك سلع يتخطى الاحتياطي بها مدة العام، وأخرى أكثر من 8 أشهر.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض جهود تعزيز الربط والتبادل التجاري واللوجيستي مع الدول الإفريقية، أكد خلاله حرص الدولة على الاهتمام بالمشروعات اللوجستية ومختلف مشروعات النقل التي تربط مصر مع الدول الإفريقية، لدعم نمو حركة التجارة والسياحة والاستثمار.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة تشغيل الخطوط الجوية التي تربط مصر بعدد كبير من العواصم والمدن الإفريقية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعميق التعاون مع دول القارة، فضلًا عن الاتفاق على تكوين مجموعة عمل مشتركة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تتولى وضع آليات تنفيذية لزيادة أطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدول الإفريقية، وتعزيز جهود رفع معدلات التبادل التجاري، ودعم الربط اللوجستي.

وشهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي ودراسة ربطها بالاكتشافات القبرصية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى في قطاع الغاز يأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المقومات التي تمتلكها مصر، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي تمثل ميزة تنافسية هامة، تتيح استقبال إنتاج الاكتشافات القبرصية وإعادة تصديره عبر مصر.

كما شارك رئيس الوزراء في فعاليات مؤتمر "استشراف مستقبل مصر في التعليم"، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى التعليم باعتباره قضية أمن قومي ومحورًا رئيسيًا في مشروع بناء "الجمهورية الجديدة"، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات التمويلية الراهنة ما زال قطاعا التعليم والصحة هما الأعلى سنويًا في الاستحواذ على الاستثمارات.

وأجرى رئيس الوزراء جولة تفقدية بعدد من مشروعات العاصمة الجديدة، حيث استقل الأتوبيس الكهربائي المخصص لانتقالات موظفي الجهاز الإداري للدولة متوجهًا لمحطة الحافلات المركزية، وتفقد مشروع الحي الدبلوماسي، والمرحلتين الأولى والثانية من مشروع مونوريل شرق النيل.