كريم عبد العزيز: 7 دوجز زي أفلام هوليوود

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، تفاصيل جديدة عن فيلم 7 دوجز، مشيرا إلى أن هذا العمل الفني من أهم الأعمال الفني في مشواره الفني.

وأضاف الفنان كريم عبدالعزيز، في لقاء خلال افتتاح العرض الخاص لفيلم سفن دوجز، عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن فيلم سفن دوجز فيه إمكانيات عالية، وحجم ضخم من الثمثيل، وهذا العمل الفني رفع الجودة في الصورة والصوت والأكشن.

وأشار الفنان كريم عبد العزيز، إلى أن هذا الفيلم يشبه أفلام هوليود بجد من حيث الإمكانيات وكل شيء، مشيرا إلى أنني نفذت مشاهد في هذا الفيلم عمري ما عملتها قبل كده، وعملت مجهود، وفخور إني جزء من هذا العمل الفني الرائع.

وأكمل أن هناك موقفا طريفا في الفيلم، وهو أننا صورنا مشهدا في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الصحراء خلال رمضان.