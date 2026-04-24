نقيب التمريض: رفع كفاءة الأطقم وتحسين الخدمات في بورسعيد

أجرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، استمرت على مدار يومين، بهدف دعم وتطوير منظومة التمريض، ومتابعة مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والارتقاء بكفاءة الكوادر التمريضية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وعقدت نقيب التمريض خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع رئيسات التمريض بالمستشفيات، إلى جانب مسؤولي المراكز والوحدات الصحية، حيث تم التأكيد على أهمية تنمية مهارات التواصل الفعّال، والالتزام بأخلاقيات المهنة، والاستفادة من الأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، بما يسهم في توحيد الممارسات المهنية ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية.

وأضافت أن هذه اللقاءات ركزت على ضرورة تطوير منظومة العمل التمريضي بما يتواكب مع المعايير الحديثة، ويعزز من دور التمريض باعتباره عنصرًا أساسيًا في نجاح المنظومة الصحية وتحقيق رضا المرضى.

نقيب التمريض تبحث رفع كفاءة الأطقم

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة كوثر محمود إلى عقد اجتماع موسع بمجلس ادارة التعليم الفني بالتنسيق مع معهد الرعاية، بحضور الدكتور إسماعيل الحفناوي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور سيد العربي، مدير عام المعهد الفني الصحي ببورسعيد، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس ومديري المعاهد، حيث تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات للعام الدراسي 2026، والتأكيد على انتظام العملية التعليمية، ورفع كفاءة الطلاب من الناحيتين النظرية والعملية.

وأكدت أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل طلاب التمريض، باعتبارهم نواة المستقبل، مشددة على أهمية إعدادهم وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الصحي.

وعلى هامش الزيارة التقت نقيب التمريض، باللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، حيث تم بحث عدد من الملفات المهمة، من بينها سرعة الانتهاء من إجراءات الحماية المدنية الخاصة بنادي التمريض بحي النوادي، تمهيدًا لافتتاحه في أقرب وقت، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة لأعضاء هيئة التمريض بالمحافظة.

وأشادت بسرعة استجابة محافظ بورسعيد ودعمه الكامل، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس حرص القيادة التنفيذية بالمحافظة على دعم القطاع الصحي، وتذليل أي معوقات تواجه العاملين به، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات.

كما أكدت الدكتورة كوثر محمود أن اللقاء مع محافظ بورسعيد تناول سبل تعزيز التعاون بين نقابة التمريض وهيئة الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير الأداء التمريضي، ويواكب ما تشهده المحافظة من طفرة كبيرة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

واكدت نقيب التمريض أن النقابة مستمرة في دعم الكوادر التمريضية، والعمل على رفع كفاءتها العلمية والمهنية، بما يحقق الهدف الأسمى للمنظومة الصحية، وهو تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة تليق بالمواطن المصري.