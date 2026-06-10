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تحذيرات من أزمة في صناعة الدواجن رغم توافر الأعلاف.. واتحاد منتجي الدواجن يكشف التفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذيرات من أزمة في صناعة الدواجن رغم توافر الأعلاف.. واتحاد منتجي الدواجن يكشف التفاصيل

الدواجن
الدواجن
قسم التوك شو

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سوق الدواجن يواجه تحديًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بسبب زيادة حجم الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض الأسعار داخل المزارع وخسائر كبيرة للمربين.

وقال  "الزيني" تصريحات تلفزيونية، إن سعر كيلو الفراخ في المزرعة وصل إلى 67 جنيهًا، مع وجود فائض في إنتاج البيض بنسبة 25% عن معدلات الاكتفاء الذاتي.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن الطلب لا يتماشى مع حجم الإنتاج رغم توافر الأعلاف في الأسواق، محذرًا من خطورة استمرار هذا الوضع على مستقبل صناعة الدواجن، والتي تُعد قطاعًا ضخمًا بقيمة تتجاوز 200 مليار جنيه ويعمل بها نحو 3.5 مليون عامل.

 الاستهلاك اليومي في مصر

وأوضح أن الاستهلاك اليومي في مصر يصل إلى نحو 40 مليون بيضة و5 ملايين دجاجة، وأن الأسعار تتأثر بمواسم مثل عيد الأضحى وتوافر اللحوم الحمراء، مع توقع حدوث تحركات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أهمية رفع الوعي بعدم الانسياق وراء الشائعات عبر مواقع التواصل، مشيرًا إلى أن أسعار السلع الطازجة تخضع لقانون العرض والطلب ولا تتحكم فيها أي جهة، داعيًا إلى دعم الصناعة الوطنية وتوسيع منافذ التوزيع.

واختتم بالتأكيد على أن سوق الدواجن يشهد عادة انخفاضًا في الأسعار بعد عيد الأضحى، محذرًا من التفريط في الإنتاج الوطني.

سوق الدواجن المربين الدواجن منتجي الدواجن

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