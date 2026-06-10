اليوم.. طلاب العلمي بـ الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة النحو

يبدأ طلاب الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي، صباح اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة، امتحان مادة النحو؛ وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.



يذكر أن أمس، الثلاثاء، شهد أعمال اليوم الرابع من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الاختبار في مادة النحو.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163,677 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 581 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 81,311 طالبا وطالبة، البنين 41,468 طالبا والفتيات 39,843 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 82,366، البنين 45,633 طالبا، والفتيات 36,733 طالبة.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 8 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 9 يوليو، كما يبلغ إجمالي عدد طلاب ذوي الهمم المتقدمين للامتحانات (246) طالبا وطالبة، بواقع (167) من البنين و(79) من الفتيات.

ضوابط تنظيم الامتحانات في لجان الثانوية الأزهرية

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة بالطلاب تصور وتعلق في أماكن تجمع الطلاب وفي الحجرات:

يحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول وسماعات البلوتوث أو النظارات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أي أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات.

ينبه على الطلاب الإجابة بالقلم ذي المداد الأزرق فقط، ويحظر استخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات فقط.

ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة.

ينبه على الطلاب قبل كتابة بياناتهم وقبل الإجابة مراجعة جميع الأسئلة والتأكد من ظهورها ، وأن أوراق البوكليت كاملة ولا توجد فقرة من سؤال مشطوفة غير واضحة أو ناقصة، وفي حالة وجود ذلك العيب يتم استبدال كراسة البوكليت قبل البدء في الإجابة، وفي حالة اكتشاف ذلك بعد مرور نصف الوقت يتم عمل مذكرة وإرفاقها مع ورقة الإجابة.

ينبه على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أي علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.

ينبه على الطلاب بعد أوراق (البوكليت) قبل الإجابة، وفى حالة وجود عجز في عدد صفحات (الورقة المدمجة) تستبدل الكراسة قبل بدء الامتحان، على أن يسلمها الطالب كاملة بذات الأعداد المدونة على غلاف الورقة بعد الانتهاء من الإجابة، ولا يحق للطالب الشكوى في حالة وجود نقص في عدد صفحات كراسة إجابته، وتسلم الورقة الناقصة إلى مسئول تجميع الأوراق المرتجعة بعد كتابة تحرير محضر إثبات حالة.

التنبيه على الطلاب عدم التحرك من أماكنهم قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء انعقاد اللجنة.

ينبه على الطلاب قبل بدء اللجنة، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة العدد للملاحظين، والتوقيع في الحضور، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب في المادة التي لم يوقع فيها.

اختفاء أي صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمه اللملاحظ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

لا يسمح لأي طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لوقت إجابة المادة.

يحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراق الإجابة بأي حال من الأحوال، وفي حالة حدوث ذلك، يتم تحرير محضر إثبات حالة، وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة.

عدم كتابة أي عبارات خارجة عن سياق الامتحان، أو تتضمن سبا أو قذفا أو إيحاءات سياسية ، أو عبارات تخالف الآداب العامة.

عند امتحان طلاب الشهادة الثانوية من القسم العلمى لمواد اللغات ،يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة.

التنبيه على الطلاب بعدم ترك أوراق كراسة الإجابة بيضاء دون أي كتابة، وينبه عليهم كتابة حتى ولو سطر واحد حتى لو أعاد الطالب كتابة السؤال مرة ثانية.

يحظر على الطلاب رفع كراسة الإجابة أعلى سطح المقعد وتبقى كراسة الإجابة في موضع الكتابة.