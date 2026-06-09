غرفة عمليات المعاهد الأزهرية تتابع حالة طالبة وضعت مولودها أثناء امتحانات الثانوية

أكدت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية انتظام سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2025/2026، اليوم الثلاثاء، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة النحو وسط أجواء مستقرة ومنظمة بمختلف لجان الجمهورية.

متابعة الامتحانات وانتظام اللجان

وتابعت غرفة العمليات المركزية أعمال الامتحانات على مدار اليوم من خلال المتابعة الميدانية والإلكترونية المستمرة؛ لضمان انتظام اللجان وسرعة التعامل مع أي مستجدات، بما يحقق الانضباط ويوفر البيئة المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما تابعت غرفة العمليات حالة طالبة بإحدى لجان محافظة الشرقية تعرضت لوعكة صحية خلال الامتحان، وتم نقلها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث وضعت مولودها، وتم التأكد من استقرار حالتها وحالة المولود.

وأوضح التقرير اليومي لغرفة العمليات أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، دون تسجيل شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المقررات الدراسية، كما واصلت الغرفة التنسيق مع المناطق الأزهرية المختلفة لمتابعة سير أعمال اللجان والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشار التقرير إلى متابعة الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء، أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، للاطمئنان على انتظام اللجان بمختلف المحافظات، إلى جانب المتابعة الإلكترونية المستمرة من قيادات الأزهر الشريف.

كما تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمحافظة؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكد إبراهيم مكي، حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم كافة بالتنسيق مع منطقة كفر الشيخ الأزهرية والجهات المعنية؛ بما يسهم في أداء الطلاب امتحاناتهم في هدوء وانتظام.

وأكدت غرفة العمليات استمرار جهودها في توفير الدعم والرعاية للطلاب داخل اللجان، في إطار حرص الأزهر الشريف على تحقيق الانضباط والراحة للطلاب، وضمان حسن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة.

واختتمت الغرفة تقريرها بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات بمختلف المحافظات، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.