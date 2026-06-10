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الدينار الكويتي ينخفض 156 قرشًا .. أسعار صرف العُملات العربية الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدينار الكويتي ينخفض 156 قرشًا .. أسعار صرف العُملات العربية الآن

أسعار صرف العملات العربية
أسعار صرف العملات العربية
علياء فوزى

واصلت أسعار العملات العربية تراجعها، وسجل سعر الدينار الكويتي الأعلي قيمة عربيًا وعالميًا الآن نحو 168.52 جنيه مقابل 170.08 جنيه منخفضًا 1.56 جنيه سعر مستهل تعاملات أمس الثلاثاء.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية، في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو  2026، في البنك الأهلي وفقاً لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 10يونيو 2026:
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-6-2026:
سعر الشراء: 163.35 جنيه.
سعر البيع: 168.52 جنيه.

سجّل الريال السعودي أكثر العُملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-6-2026:
سعر الشراء: 13.72 جنيه.
سعر البيع: 13.78 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-6-2026:
سعر الشراء: 14.05 جنيه.
سعر البيع: 14.09 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-6-2026:
سعر الشراء:134.89 جنيه
سعر البيع 137.30 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-6-2026:
سعر الشراء: 13.11 جنيه.
سعر البيع: 14.20 جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-6-2026:
سعر الشراء: 72.03 جنيه.
سعر البيع: 73.12 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-6-2026:
سعر الشراء: 132.19 جنيه.
سعر البيع: 134.46 جنيه.
 

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

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