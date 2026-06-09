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الدينار الكويتي بكام؟..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الدينار الكويتي بكام؟..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9يونيو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 52.10 جنيه للشراء، ونحو 52.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 52.10 جنيه للشراء، ونحو 52.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ونزل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 52.10 جنيه للشراء، ونحو 52.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وهبط سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 52.05 جنيه للشراء، ونحو 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 52.07 جنيه للشراء، ونحو 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 52.10 جنيه للشراء، ونحو 52.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 52.10 جنيه للشراء، ونحو 52.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

بينما ثبت سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 52.11 جنيه للشراء، ونحو 52.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك مصر

ارتفع سعر اليورو في بنك مصر نحو 60.06 جنيه للشراء، وسعر 60.28 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصعد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 60.06 جنيه للشراء، وسعر 60.23 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وقفز سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 60.06 جنيه للشراء، وسعر 60.29 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

وزاد سعر اليورو في البنك عند 60.00 جنيه للشراء، وسعر 60.22 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وارتفع سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 60.00 جنيه للشراء، وسعر 60.24 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصعد بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو نحو 60.06 جنيه للشراء، وسعر 60.28 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك القاهرة

وقفز سعر اليورو في بنك القاهرة ليسجل نحو 60.06 جنيه للشراء، وسعر 60.28 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك QNB الأهلي

وزاد سعر اليورو للشراء ليسجل نحو 60.07 جنيه للشراء، وسعر 60.25 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية اليوم

الدينار الكويتي

بنك مصر

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم وفقًا لبنك مصر، حيث سجل سعر الشراء 165.3968 جنيه، ووصل سعر البيع 170.088 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وصعد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، إذ جاء الشراء عند 163.2311 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 168.3919 جنيه.

الدرهم الإماراتي

بنك مصر

وزاد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 14.1711 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 14.2134 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وقفز سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 14.0432 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 14.0854 جنيه.

الريال السعودي

بنك مصر

وزاد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، حيث سجل سعر الشراء ليسجل 13.8417 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 13.9018 جنيه وفقًا لبنك مصر.

البنك الأهلي المصري

وصعد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 13.7168 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 13.7781 جنيه، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

اسعار العملات اليوم سعر الدولار اليوم سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي سعر الدولار في البنوك

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