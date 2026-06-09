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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

انخفض سعر الريال السعودي في مصر بالتزامن مع تراجع جماعي للعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.

يرصد موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

 

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء

انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 13.77 جنيه للشراء و 13.80 جنيه للبيع.

هبط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو 13.77 جنيه للشراء و 13.80 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى في بنك إتش إس بي سي لنحو 13.76 جنيه للشراء و 13.79 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك التجارى الدولي CIB لنحو 13.75 جنيه للشراء و 13.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى في بنك مصر نحو  13.73 جنيه للشراء و 13.79 جنيه للبيع.

نزل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى في البنك  الأهلي لنحو 13.73 جنيه للشراء و 13.79 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم في بنك فيصل الإسلامي لنحو 13.72 جنيه للشراء و 13.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قناة السويس نحو 13.70 جنيه للشراء و 13.79 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية لنحو 13.70 جنيه للشراء و 13.79 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي الأول لنحو 13.69 جنيه للشراء و 13.77 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك كريدي أجريكول لنحو 13.69 جنيه للشراء و 13.79 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العربي الأفريقي نحو 13.64 جنيه للشراء و 13.82 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية لنحو 13.62 جنيه للشراء و 13.87 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري لنحو 13.43 جنيه للشراء و 13.79 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العقاري المصري العربي ليصل إلي 13.42 جنيه للشراء و 13.79 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك المصرف المتحد نحو 13.31 جنيه للشراء و 13.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصرى نحو 13.76جنيه للشراء و 13.80جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم

وبلغ الريال السعودي أعلى سعر شراء نحو 13.77 جنيه.

 أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم

وصل الريال السعودي أقل سعر بيع نحو 13.77جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم

وسجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 13.74جنيه.

أسعار صرف الريال السعودى الريال السعودى الجنيه المصرى المصرف المتحد البنك المركزي

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