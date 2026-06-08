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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الدولار بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع “صدى البلد”،  أسعار العملات اليوم الأثنين 8 يونيو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي بنك مصر

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم وفقًا لبنك مصر، حيث سجل سعر الشراء 164.3492 جنيه، ووصل سعر البيع 169.0127 جنيه.

سعر الدينار الكويتي البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، إذ جاء الشراء عند 163.6737 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 169.0127 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي بنك مصر

ونزل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 14.0813 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 14.1243 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي البنك الأهلي المصري

وانخفض سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 14.0813 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 14.1243 جنيه.

سعر الريال السعودي بنك مصر

وهبط سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، حيث سجل سعر الشراء ليسجل 13.7542 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 13.8151 جنيه، وفقًا لبنك مصر.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري

ونزل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 13.754 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 13.8154 جنيه، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وجاء سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 51.77 جنيه للشراء، ونحو 51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 51.77 جنيه للشراء، ونحو 51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بينما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 51.77 جنيه للشراء، ونحو 51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وثبت سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 51.75 جنيه للشراء، ونحو 51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 51.77 جنيه للشراء، ونحو 51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 51.77 جنيه للشراء، ونحو 51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 51.77 جنيه للشراء، ونحو 51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وهبط سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 51.77 جنيه للشراء، ونحو 51.87 جنيه للبيع.

اسعار العملات الأجنبية اسعار العملات سعر الدولار سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي

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