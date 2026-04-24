محافظ بورسعيد يطالب أهالي الباسلة استلهام روح الانتماء والعمل من ذكرى تحرير سيناء

تقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بخالص التهنئة إلى أبناء محافظة بورسعيد فى ذكرى تحرير سيناء.

وأكد المحافظ أن هذه الذكرى الخالدة ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، لما تحمله من معاني التضحية والفداء التي قدمها أبطال القوات المسلحة، حتى استعادت مصر أرض سيناء الحبيبة ورفرفت عليها راية الوطن.

محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بذكرى عيد تحرير سيناء

ودعا محافظ بورسعيد أبناء المحافظة إلى استلهام روح الانتماء والعمل من هذه المناسبة الوطنية، ومواصلة الجهد والبذل من أجل رفعة الوطن وتحقيق مزيد من التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن وحدة الشعب المصري وتكاتفه كانت وستظل الركيزة الأساسية لعبور التحديات وصناعة المستقبل.