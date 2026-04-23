محافظ بورسعيد يتابع الحملة المكبرة لرفع المخلفات في الفيروز.. شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، ، أعمال الحملة المكبرة لرفع المخلفات والرتش وتحسين مستوى النظافة بمنطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة المحيطة.

أبو ليمون يوجه باستمرار أعمال تحسين مستوى النظافة وتحسين جودة الحياة للمواطنين

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد.

وتابع محافظ بورسعيد الأعمال الجارية التي تضمنت رفع كميات كبيرة من المخلفات وتجمعات القمامة والرتش، إلى جانب تحسين منظومة النظافة وتجريف الأتربة من جوانب الطرق والشوارع الداخلية وفتح المسارات لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الرؤية البصرية وإعادة الانضباط العام بالمحيط السكني بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات المكبرة للنظافة مؤكدا أهمية الحفاظ على ما تحقق من مستوى نظافة، وموجها بالتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لضمان الاستدامة في كفاءة منظومة النظافة والبنية التحتية مع الاستجابة الفورية لشكاوى واحتياجات المواطنين.

وخلال الجولة، استجاب محافظ بورسعيد لمطلب أهالي منطقة الفيروز بشأن إقامة مسجد لخدمة سكان المنطقة، موجها بوضع دراسة للموقع المناسب بما يلبي احتياجات المواطنين الدينية والخدمية.

ومن جانبهم، أعرب أهالي منطقة الفيروز عن بالغ تقديرهم لاستجابة المحافظ السريعة لمطلبهم مشيدين بالجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات داخل المنطقة مؤكدين أن تلك التحركات تعكس اهتمام المحافظة الحقيقي بتحسين جودة الحياة للمواطنين.