تفاصيل العثور على جثة شاب غرقًا بمنطقة الصيد في بورسعيد

عُثر على جثة شاب داخل نطاق منطقة الصيد بمحافظة بورسعيد، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الوفاة جاءت ادعاء غرق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف الجهات المختصة.



بلاغ باكتشاف جثة الغريق

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على الجثة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله للمشرحة، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.



وكشفت التحريات عن ان الشاب يدعى خالد المحمدى فؤاد الشافعي من محافظة الدقهلية مدينة المنصورة ويبلغ من العمر 25 عام

وتكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف هوية الشاب، وفحص البلاغات المسجلة عن المتغيبين، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات.