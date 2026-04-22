محافظ بورسعيد يشدّد على سرعة تجهيز مقار نقطة الشرطة ووحدة الإطفاء بمدينة سلام مصر|شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، مقار نقطة الشرطة ووحدة الإطفاء بمدينة، سلام مصر للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة مدى جاهزية تلك المنشآت الحيوية تمهيدًا لدخولها الخدمة.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة سلام مصر، إلى جانب القيادات التنفيذية المختصة.

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ أعمال التجهيزات بمقار نقطة الشرطة والإطفاء، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال لبدء التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، بما يضمن توفير خدمات أمنية متكاملة لأهالي المدينة.

تعزيز التواجد الأمني ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية لخدمة المواطنين

كما وجّه المحافظ بسرعة مخاطبة الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات الفنية والتجهيزية اللازمة لتشغيل المقار، بما يشمل الدعم اللوجستي والعناصر البشرية، لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة منذ اليوم الأول للتشغيل..

وشدّد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية تعزيز التواجد الأمني داخل مدينة سلام مصر، بالتوازي مع رفع كفاءة منظومة الحماية المدنية، بما يسهم في تحقيق الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ، ويوفر بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين في ظل التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق الكامل والمستمر بين جميع الجهات المختصة، لضمان جاهزية التشغيل وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة، مع المتابعة الدورية لموقف التنفيذ، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات الأمنية والحماية المدنية المقدمة لأهالي المدينة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتعزيز جودة الحياة بالمدن الجديدة.