محافظ بورسعيد يوجه بالتنسيق الكامل بين الجهات المختصة لتلبية احتياجات المواطنين بسلام مصر

استهل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جولته الميدانية الموسعة بمدينة سلام مصر شرق المحافظة، اليوم، بعقد اجتماع داخل مقر جهاز مدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، لمتابعة سير العمل واستعراض الموقف التنفيذي للخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الأجهزة التنفيذية والوقوف على مستجدات العمل على أرض الواقع، جاء ذلك بحضور اللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" ، إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري المديريات المعنية

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي الحالي لمختلف القطاعات الخدمية داخل المدينة، بما يشمل خدمات المرافق، والتموين، والصحة، والتعليم وغيرها ، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب خطط التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة

محافظ بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذي الحالي للخدمات المقدمة لأهالي سلام مصر

ووجه المحافظ بضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وفعال

كما أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية المتابعة المستمرة والدورية لكافة المشروعات والخدمات داخل مدينة سلام مصر، لضمان انتظام العمل وتحقيق أفضل مستوى من الأداء، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدينة باعتبارها أحد محاور التنمية العمرانية الجديدة

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال، مع رفع معدلات الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين داخل المدينة.

و أصدر محافظ بورسعيد توجيهات مشددة وعاجلة بشأن عدد من الملفات الحيوية داخل المدينة، حيث وجه بإنشاء فصل تجريبي داخل مدرسة التعليم الأساسي ، وسرعة إضافة خط سير للمواصلات يربط مدينة سلام مصر ببورسعيد ليصبح إجمالي الاتوبيسات التي تربط بين بورسعيد و مدينة سلام 6 اتوبيسات، بما ييسر حركة تنقل المواطنين، وسرعة تجهيز الوحدة الصحية بالمدينة خلال مدة أقصاها أسبوع استعدادٱ لتشغيلها من قبل الرعاية الصحية

كما وجه المحافظ بسرعة إعادة طرح وتشغيل المخبز في أسرع وقت ممكن، مع توفير حصة تموينية كافية ومنتظمة تلبي احتياجات الأهالي، مع التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان استقرار منظومة الخبز داخل المدينة.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ بسرعة مخاطبة الأجهزة المعنية لتجهيز قسم الشرطة بالمدينة وتشغيل نقطة الإطفاء ، بما يعزز من الحالة الأمنية والانضباط، إلى جانب مخاطبة هيئة البريد لإنشاء مركز خدمات بريدية متكامل لخدمة المواطنين

كما كلف المحافظ بسرعة التنسيق بين الجهات المختصة لإقامة بيت للطالبات داخل حضانة “سلام مصر”، بما يسهم في دعم الخدمات المجتمعية وتحقيق رواج داخل المدينة، مع متابعة انتظام العمل داخل مركز الشباب وتكثيف الأنشطة المقدمة للشباب

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن هذه التوجيهات تأتي في إطار خطة شاملة للانتهاء من كافة الخدمات الأساسية بمدينة سلام مصر، مشددًا على المتابعة اليومية المستمرة لكافة الملفات، وعدم التهاون مع أي تقصير، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين