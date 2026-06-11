رئيسة وزراء إيطاليا تطالب دول أوروبا بالاستعداد لفرض عقوبات جديدة على إيران

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خرجت اليوم بتصريحات أكدت فيها أن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تريد خفض التصعيد بأسرع وقت ممكن، كما لوّحت بإمكانية فرض عقوبات إضافية على إيران إلى جانب تلك التي أعلنت عنها مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبل أيام.

الحرث الثوري الإيراني

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن العقوبات المعلنة شملت كيانًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني، وهي الشركة المسؤولة عن عمليات التفتيش وجباية الرسوم الجمركية، إضافة إلى عقوبات استهدفت عددًا من الأشخاص، من بينهم محمد أكبر زاده ومحمد حسيني.

وأوضح أن ذلك يؤكد أن أوروبا تتجه نحو تصعيد الضغوط في هذا الملف، خاصة أننا على بُعد أيام قليلة فقط من انعقاد قمة مجموعة السبع، والتي ستليها القمة الأوروبية الأخيرة لهذا العام، ومن المتوقع أن تحظى هذه التصريحات باهتمام واسع داخل أروقة الاتحاد الأوروبي وكذلك في اجتماعات مجموعة السبع، وربما تفضي إلى خطوات أكثر تشددًا.

ولفت إلى أنه على صعيد آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي حاليًا كيفية تمديد وتوسيع مهمة "أسبيدس"، وهي المهمة الأوروبية المعنية بحماية وتأمين الملاحة في البحر الأحمر. وهناك توجه لأن يمتد نطاق عملها ليشمل منطقة خليج عُمان ومضيق هرمز، كما يجري بحث إمكانية تنسيق هذه المهمة مع القوات البحرية الملكية البريطانية والقوات الفرنسية الموجودة في المنطقة، مع احتمال انضمام قطع بحرية من ألمانيا وإسبانيا في مرحلة لاحقة.