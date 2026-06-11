قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك برلماني عاجل بشأن تصريحات «شوبير» تجاه جماهير النادي المصري
الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالمحافظات.. مصرع 4 عناصر جنائية وضبط مخدرات بـ 119 مليون جنيه
المشدد 7 سنوات لرجل أعمال شرع في إنهاء حياة الديزل مدير جيم الشيخ زايد
«الإفريقي لمكافحة الأمراض»: البنية التحتية والقدرات الفنية المصرية تمثل نموذجًا يُحتذى به
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين مشروعات الخدمة الوطنية و"طاقة عربية" لنقل ملكية حصة من محطات وقود "وطنية"
مفاوضون قطريون يغادرون طهران عقب مباحثات حول الحرب
دعاء عظيم للتيسير والتوفيق في الامتحان.. اغتنمه لتحقيق التفوق
نائب يطالب بملاحقة مروجي الدعارة إلكترونيًا وتفعيل نصوص القانون
بعد انتشار فيديو الواقعة.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة الجيزة
محمد الغيطي يتعرض لحياة عبد العزيز مخيون.. استدعاء من الأعلى للإعلام وغضب في الممثلين
الخميس المقبل إجازة رسمية للبنوك بأمر "المركزي" .. تفاصيل
سناب شات يفرض قيودًا على المستخدمن دون 16 عامًا .. التفاصيل كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيسة وزراء إيطاليا تطالب دول أوروبا بالاستعداد لفرض عقوبات جديدة على إيران

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خرجت اليوم بتصريحات أكدت فيها أن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تريد خفض التصعيد بأسرع وقت ممكن، كما لوّحت بإمكانية فرض عقوبات إضافية على إيران إلى جانب تلك التي أعلنت عنها مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبل أيام.

الحرث الثوري الإيراني 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن العقوبات المعلنة شملت كيانًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني، وهي الشركة المسؤولة عن عمليات التفتيش وجباية الرسوم الجمركية، إضافة إلى عقوبات استهدفت عددًا من الأشخاص، من بينهم محمد أكبر زاده ومحمد حسيني.

وأوضح أن ذلك يؤكد أن أوروبا تتجه نحو تصعيد الضغوط في هذا الملف، خاصة أننا على بُعد أيام قليلة فقط من انعقاد قمة مجموعة السبع، والتي ستليها القمة الأوروبية الأخيرة لهذا العام، ومن المتوقع أن تحظى هذه التصريحات باهتمام واسع داخل أروقة الاتحاد الأوروبي وكذلك في اجتماعات مجموعة السبع، وربما تفضي إلى خطوات أكثر تشددًا.

ولفت إلى أنه على صعيد آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي حاليًا كيفية تمديد وتوسيع مهمة "أسبيدس"، وهي المهمة الأوروبية المعنية بحماية وتأمين الملاحة في البحر الأحمر. وهناك توجه لأن يمتد نطاق عملها ليشمل منطقة خليج عُمان ومضيق هرمز، كما يجري بحث إمكانية تنسيق هذه المهمة مع القوات البحرية الملكية البريطانية والقوات الفرنسية الموجودة في المنطقة، مع احتمال انضمام قطع بحرية من ألمانيا وإسبانيا في مرحلة لاحقة.

رئيسة الوزراء الإيطالية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي2026

استلام فوري.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 بهذه الشروط

منحة العمالة غير المنتظمة

آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

استخراج رخصة موتوسيكل

من سن 18.. خطوات استخراج رخصة موتوسيكل والأوراق المطلوبة

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

نوبات نوم في أي وقت .. كل ما تريد معرفته عن متلازمة النوم القهري

النوم القهري
النوم القهري
النوم القهري

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد