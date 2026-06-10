الاتحاد الأوروبي يقر حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لدعم المزارعين ضد ارتفاع أسعار الأسمدة

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رحبت النمسا، على لسان وزير زراعتها نوربرت توتشنيغ، بإعلان المفوضية الأوروبية عن تدابير دعم عاجلة للمزارعين بقيمة 500 مليون يورو؛ وذلك بعد ضغوط ومطالبات نمساوية مستمرة منذ نهاية مايو الماضي.

تأتي هذه الخطوة لمواجهة الارتفاع القياسي في تكاليف الإنتاج، حيث قفزت أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تصل إلى 70% نتيجة ارتباطها الوثيق بأسعار الطاقة الحالية.

وتهدف هذه التمويلات الطارئة، المستمدة من الاحتياطي الزراعي والميزانية التعديلية للاتحاد، إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين وتأمين إمدادات الغذاء قبل بدء موسم الزراعة الشتوية المقبل.

و يتطلب تفعيل هذه الحزمة موافقة رسمية نهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لضمان صرف المساعدات بشكل عاجل.