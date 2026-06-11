مؤسسو الاتحاد الأوروبي يقترحون تقييد حق التصويت للأعضاء الجدد في ملفات الدفاع والخارجية

كشفت وكالة "رويترز" أن الدول الخمس المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، اقترحت إدخال تعديلات على آلية اتخاذ القرار داخل التكتل، بما يشمل فرض قيود مؤقتة على حقوق التصويت للدول التي تنضم حديثاً إلى الاتحاد، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع.

وبحسب مسودة رسالة أعدتها الدول الخمس، فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى نقاش معمق بشأن مستقبل عملية التوسع، مع دراسة إمكانية تقييد مشاركة الأعضاء الجدد في القرارات التي تتطلب إجماعاً كاملاً من الدول الأعضاء، وذلك خلال فترة انتقالية محددة بعد الانضمام.

كما تضمنت المقترحات تشديد معايير الالتزام بسيادة القانون والقيم الأوروبية، إلى جانب إنشاء آلية رقابية خاصة لمتابعة مدى امتثال الدول الجديدة لهذه المعايير. ودعت المسودة أيضاً إلى تضمين بند يسمح بتعليق حقوق التصويت مؤقتاً في اتفاقيات الانضمام المستقبلية إذا لم يتم الالتزام بالشروط المتفق عليها.

وأشارت "رويترز" إلى أن اعتماد مثل هذه التعديلات سيتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء الحالية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يفتح نقاشاً واسعاً حول مستقبل التوسع الأوروبي وآليات صنع القرار داخل التكتل.

وفي سياق متصل، تتوقع المفوضية الأوروبية أن تصبح الجبل الأسود أول دولة جديدة تنضم إلى الاتحاد بحلول عام 2028، فيما تبرز كل من ألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا ضمن قائمة المرشحين المحتملين للانضمام مستقبلاً، دون تحديد جدول زمني واضح لإتمام هذه الخطوة حتى الآن.

