الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية

أعلن الجيش الكويتي، فجر الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تتصدى حالياً لأهداف جوية معادية، وذلك وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، في تطور أمني لافت يأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج.

وأوضح الجيش الكويتي، في بيان عاجل، أن وحدات الدفاع الجوي رصدت أهدافاً جوية وتم التعامل معها وفق الخطط الدفاعية المقررة، دون الكشف عن طبيعة هذه الأهداف أو هويتها أو المناطق التي جرى فيها الاعتراض.

كما لم يتضمن البيان معلومات بشأن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الحادث.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متسارعاً على خلفية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شهدت الساعات الماضية عمليات عسكرية متبادلة وتقارير عن تحركات جوية وصاروخية في عدد من دول الخليج والشرق الأوسط.

وتتابع السلطات الكويتية الموقف الأمني عن كثب، فيما رفعت الجهات المختصة مستوى الجاهزية للتعامل مع أي تطورات محتملة قد تؤثر على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

كما دعت الجهات الرسمية إلى استقاء المعلومات من المصادر الحكومية المعتمدة وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.

وتحظى الكويت بموقع استراتيجي في منطقة الخليج، ما يجعلها عرضة للتأثر بالتطورات الأمنية والعسكرية الإقليمية.

ويأتي تفعيل منظومات الدفاع الجوي ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى حماية المجال الجوي الكويتي والحفاظ على الأمن الوطني.