نائب محافظ بورسعيد يقود حملة لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات بحي المناخ

قاد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ترافقه شيماء العزبي رئيسة حي المناخ والعميد شادي محروس قائد شرطة المرافق حملة ميدانية مكبرة استهدفت شارع محمد فريد بك (كسرى سابقاً) وذلك لمتابعة وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تعيق حركة السير بنهر الطريق في إطار خطة المحافظة الشاملة لاستعادة الانضباط والالتزام بخطوط التنظيم المقررة للمنشآت التجارية.

إزالة التعديات وتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة البيئة الحضرية

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف التواجد الميداني وفرض سيادة القانون بكافة شوارع وميادين المحافظة.

وشملت أعمال الحملة التي شارك بها سكرتيرة الحي ونائبات رئيسة الحي إزالة كافة التعديات الثابتة والمتحركة وفروشات الباعة الجائلين التي تتسبب في اختناقات مرورية مع العمل على توسعة الشارع وتأمين حركة المشاة كما تم التنبيه المشدد على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام الكامل بالمساحات القانونية المخصصة لهم والالتزام بقواعد النظافة العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين لضمان عدم عودة المظاهر العشوائية للمنطقة مرة أخرى والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.

وأكدت محافظة بورسعيد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة حضارية آمنة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ حيث شدد محافظ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية والمتابعة اللحظية لكافة القطاعات بجميع الأحياء للقضاء على أي تجاوزات تمس حق المواطن في رصيف آمن وطريق ميسر بما يعكس الوجه الجمالي لمدينة بورسعيد الباسلة أمام مواطنيها وزائريها.