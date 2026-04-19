قطار التطوير يصل منطقة التصنيع فى بورسعيد .. بدء أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق | شاهد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بدء أعمال التطوير بمنطقة التصنيع بحي الضواحي، ضمن مشروعات “قطار التطوير” التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد الشاملة لتطوير المناطق الحيوية ورفع كفاءة البنية التحتية

رافق المحافظ خلال المتابعة اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، و فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والمهندسة رشا شريف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، إلى جانب جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد.

إنشاء 2 مسطح أخضر وتطوير السوق العشوائي بالمنطقة وتحويله إلى نموذجي

وتشمل الأعمال الجارية بالمنطقة تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين داخل المنطقة، إلى جانب إنشاء مسطحين خضراوين لإضفاء مظهر جمالي وحضاري يواكب أعمال التطوير الجارية.

كما تم البدء في تطوير سوق التصنيع، وإنشاء سوق حضاري نموذجي يهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للبيع والشراء، بما يحقق الانضباط الحضاري ويخدم أهالي المنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة، مع المتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان سرعة الانتهاء وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشدد على أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالمناطق السكنية والصناعية، بما يعكس رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.