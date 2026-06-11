قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش ودوكو يتصدران المشهد.. صدامات منتظرة بين نجوم الأندية في كأس العالم 2026
كلمة "إن شاء الله" تثير أزمة بين منتخب الجزائر والأرجنتين في المونديال
عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات
أول رد من تعليم القليوبية حول وفاة مدير عقب مشادة مع مدير إدارة الخصوص
بعد تصالح الطرفين.. إخلاء سبيل أطراف مشاجرة لجنة الشهادة الإعدادية بقنا
إيران تتحدى: نمتلك قدرات عسكرية أكبر مقارنة بالأيام الأولى للحرب
نائب حماة الوطن: سداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية إنجاز مالي غير مسبوق
قبل ضربة البداية.. ألمانيا تتربع على عرش الانتصارات الأوروبية في كأس العالم
وفاة شقيق الفنانة فادية عبدالغني .. وهذا موعد ومكان الجنازة
الرئيس الإريتري يشيد بالعاصمة الجديدة: أحد أبرز معالم القرن ونموذج ملهم للتنمية العمرانية
رئيس صحة النواب يكشف لـ"صدى البلد" مصير أزمة التكليف لخريجي المهن الطبية.. فيديو وصور
الرئيس السيسي يشدد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في جامعة أسوان: متابعة امتحانات معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل

امتحانات
امتحانات
محمد عبد الفتاح

 تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أعمال امتحانات معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، والتي انطلقت يوم 8 يونيو الجاري وتستمر حتى 21 يونيو 2026، وذلك بحضور الدكتور عبدالمنعم الجيلاني، عميد المعهد.

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للباحثين، بما يضمن أداء الامتحانات في بيئة أكاديمية تتسم بالهدوء والانضباط، مؤكدًا علي حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم للمعاهد والكليات بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل يُعد أحد الصروح العلمية المتميزة بجامعة أسوان، لما يقوم به من دور محوري في دعم الدراسات العليا والبحوث المتخصصة المرتبطة بالقارة الإفريقية ودول حوض النيل، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز البحث العلمي والدراسات البيئية التي تسهم في خدمة قضايا التنمية والتعاون الإقليمي.

امتحانات

وأضاف بأننا نعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية وفق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، من أجل دعم الباحثين في مختلف المراحل العلمية، انطلاقًا من إيمان الجامعة بأهمية البحث العلمي في بناء المعرفة وخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم الجيلاني، عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، علي أن الامتحانات تُجرى وفق الجداول الزمنية المقررة وفي أجواء تنظيمية مستقرة، مشيرًا إلى أن المعهد يضم ستة أقسام علمية هي: الأنثروبولوجيا، والموارد الطبيعية، والتاريخ والجغرافيا، والسياسة والاقتصاد، واللغات الإفريقية ، ويستقبل الباحثين في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

وأضاف عميد المعهد أن عدد الباحثين المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ عددهم 72 باحثًا وباحثة في مختلف المراحل العلمية، مؤكدًا أن إدارة المعهد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات وتقديم الدعم الأكاديمي والإداري للباحثين.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تعزيز الروابط العلمية والثقافية مع دول القارة الإفريقية، وترسيخ مكانة جامعة أسوان كمركز أكاديمي وبحثي رائد في الدراسات الإفريقية وقضايا دول حوض النيل.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

الأهلي

رحيل حارس مرمى.. بشير التابعي يكشف كواليس جلسته مع سيد عبدالحفيظ عن عموتة والراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر يرحب بمطالبة 21 دولة برفع القيود عن المساعدات الإنسانية إلى غزة

مرصد الأزهر يرحب بمطالبة 21 دولة برفع القيود عن المساعدات الإنسانية إلى غزة

جانب من توقيع البروتوكول

الأوقاف و«معلومات مجلس الوزراء» يوقعان بروتوكولاً لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعظيم دور الوزارة

فتح باب التسجيل ببرنامج «إعداد راغبي العمل – معلم لغة عربية»

فتح باب التسجيل ببرنامج «إعداد راغبي العمل – معلم لغة عربية»

بالصور

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

تنظيم معرض ملابس لدعم أهالي 6 قرى بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد