جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ أسوان تكشف عن وجود قصور فى الخدمات بقرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بتفقد عدد من قرى العون الغذائى التابعة لوزارة الزراعة على ضفاف بحيرة ناصر، والتى تبعد بنحو 150 كم جنوب مدينة أسوان، حيث كشفت الجولة عن وجود العديد من أوجه القصور فى القطاعات الصحية وصيانة المحطات الشمسية والموالدات الكهربائية المغذية لمحطات الرى ومياه الشرب .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق النائية.

خدمات متكاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وأكد محافظ أسوان أن قرى العون الغذائى ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتى تبدأ من يوليو القادم، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة للأهالى وتوفير البنية الأساسية، وتشمل قرى "كلابشة القديمة، وكلابشة الجديدة، وبشاير الخير، وتوماس وعافية، وجرف حسين".

وقد تم بالفعل إيفاد لجنة للمعاينة على الطبيعة لقرى العون الغذائى لتحديد مواقع العمل فى مشروعات حياة كريمة.

متابعة منظومة مياه الشرب

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مآخذ المياه بقرية كلابشة القديمة، حيث تم دعم غرفة المآخذ بعدد 2 موتور، تمهيداً لتركيب محول كهربائى أو مولد لرفع المياه إلى محطة كلابشة الجديدة، بما يسهم فى زيادة كميات المياه الواردة للقرية والقرى المجاورة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

الإطمئنان على الخدمات الصحية

كما قام المهندس عمرو لاشين بتفقد الوحدة الصحية بقرية كلابشة الواقعة على الطريق الرئيسى بمدخل القرية، والتى تخدم نحو 500 نسمة داخل 150 منزلاً، بالإضافة إلى العاملين بالزراعات الشاطئية الموسمية، وإطمأن المحافظ على توافر الأمصال بالكميات المناسبة للتعامل مع أى حالات طارئة، ورصد في ذات الوقت بعض أوجه القصور سواء في تواجد الأطباء والممرضين أو توفر الأموي اللازمة للحالات الطارئة موجهاً وكيل وزارة الصحة بالتعامل مع هذه الموضوعات بشكل عاجل، لضمان إستمرارية تقديم الخدمات الطبية للأهالى.

رفع كفاءة محطة التحلية

وتفقد المحافظ محطة تحلية مياه الشرب بالقرية، والتى تضم 6 مواتير من بينها 4 مواتير قدرة 4 حصان، حيث كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع قطاع الكهرباء بسرعة إصلاح موتور قدرة 10 حصان والمتوقف عن العمل منذ سنوات، بما يسهم فى زيادة القدرة التشغيلية للمحطة وتحسين ضخ المياه للمنازل.

دعم منظومة الكهرباء والطاقة النظيفة

وشملت الجولة تفقد وحدات الطاقة الشمسية المربوطة على محطة ديزل لتوفير التغذية الكهربائية لقرية كلابشة، حيث أكد المحافظ أهمية دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتطوير البنية الأساسية بالمناطق البعيدة بما يحقق الاستدامة فى تقديم الخدمات.

الإستماع لمطالب الأهالى

وحرص محافظ أسوان خلال جولته على اللقاء المباشر بالأهالى والإستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم المختلفة، مؤكداً أن جميع المطالب سيتم دراستها والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بما يحقق تحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن هذه الجولات الميدانية تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بالمناطق النائية والحدودية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف ربوع المحافظة.

تعكس الجولة الميدانية لمحافظ أسوان بقرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر حرص المحافظة على متابعة الخدمات الأساسية بالمناطق النائية، والتعامل السريع مع احتياجات المواطنين، ورفع كفاءة مرافق المياه والصحة والكهرباء، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأهالى هذه القرى.