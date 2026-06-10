نائب محافظ أسوان يتابع الجهود بملفات التقنين وإسترداد الأراضى والمتغيرات المكانية

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، بالمشاركة فى الإجتماع الدورى لوزارة التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بحضور الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية ، ومسئولى الوزارة والمحافظات والجهات المعنية بملفات التقنين وإسترداد الأراضى والمتغيرات المكانية .

متابعة موقف التقنين واسترداد أراضى الدولة

وإستعرض الإجتماع الموقف التنفيذى لملف التقنين وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ، ومعدلات الإنجاز المحققة بالمحافظات، ومراجعة أعداد الطلبات المقدمة والعقود المحررة، إلى جانب مناقشة الإجراءات اللازمة لدفع العمل بالملفات المتبقية وسرعة الإنتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما تم التأكيد على أهمية تحرى الدقة فى مراجعة المستندات والبيانات المساحية ورفعها على المنظومة الوطنية لتقنين أراضى الدولة بما يساهم فى تسريع إجراءات الفحص والبت وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

التنسيق بين الجهات المختصة

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة بهدف إستعادة حقوق الدولة ، وتحقيق الإستقرار القانونى للمواطنين الجادين فى التقنين بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وإستكمال منظومة التقنين، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم.

جهود تنفيذية

وأكد محافظ أسوان على إستمرار المتابعة الدورية لملفات التقنين ، وتكثيف أعمال اللجان المختصة والمعاينات الميدانية، ورفع معدلات الأداء والإنجاز لإنهاء الملفات المستوفاة بما يحقق الإستقرار القانونى للمواطنين ويحافظ على أراضى الدولة ويمنع أى محاولات للتعدى عليها .

تواصل محافظة أسوان جهودها فى متابعة ملف تقنين أراضى الدولة والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة فى إسترداد حق الشعب وفرض سيادة القانون.