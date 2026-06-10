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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأربعاء 10-6-2026

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأربعاء 10-6-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم يتراوح بين 20 جنيهًا و 40 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 30 جنيهًا للكيلو

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 30 جنيهًا للكيلو.

- بطاطس 12.5 جنيه للكيلو.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- بصل أبيض 10 جنيهات للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 30 جنيهًا للكيلو.

- فلفل ألوان 100 جنيه للكيلو.

- جزر 30 جنيهًا.

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- سبانخ 15 جنيهًا للكيلو.

- شطة 20 جنيهًا للكيلو.

- كرنب 40 جنيهًا للقطعة الواحدة.

- ليمون 40 جنيهًا للكيلو.

- بنجر 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 25 جنيهاً للكيلو.

- برتقال صيفى للعصير من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال اليوسفى 25 جنيهًا للكيلو.

- جوافة 25 جنيهًا للكيلو.

- موز 30 جنيهًا للكيلو.

- تفاح 80 جنيهًا للكيلو.

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