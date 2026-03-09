أسوان.. إصلاح كسر بالخط العمومى للمياه بعزبة شنودة بالكرور

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس عامر أبو حلاوة للوقوف على أسباب الإنقطاع بعد ورود بلاغات عديدة لغرفة عمليات المحافظة ، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحدوث إنقطاع لمياه الشرب بمنطقة الكرور.

وقد أفاد رئيس الشركة بأنه نظراً لحدوث كسر خط مياه الشرب العمومى بمنطقة عزبة شنودة بالكرور بقطر 4 بوصة من نوعية الأستبوستس ، وهو يعتبر من الخطوط القديمة الغير مربوطة بمحابس تشغيل ، وهو ما دفع الفنيين بفرق الصيانة لقطع المياه عن المنطقة بالكامل ، وتم مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بوجود شبكات لمرافق أخرى بمسار الخط ، وطلب المسئولين بها بالعمل خلال الفترة الصباحية لتوفير الحماية والتأمين لها ، فضلاً عن وجود إرتفاعات وإنخفاضات بالتربة .

جهود متنوعة

وأشار المهندس عامر أبو حلاوة بأنه تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح بشكل كامل ، وتم تغيير الماسورة التى حدث بها الكسر بمسافة 5 متر بماسورة أخرى من نوعية البلاستيك ، وتم إعادة ضخ مياه الشرب وإنتظامها بشكل طبيعى بالمنطقة .

ومن جانبه شدد محافظ أسوان على ضرورة مراجعة كافة المحابس الرئيسية بجميع خطوط وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها وجودتها للعمل والتشغيل بالكفاءة المطلوبة فى الحالات الطارئة ، لمساهمة ذلك فى عدم قطع مياه الشرب عن منطقة الكرور أو المناطق المجاورة ، وإقتصار الإنقطاع فقط فى الربع السكنى الذى يوجد به حالة الكسر ، وبالتالى يتم تخفيف أى معاناة عن المواطنين .