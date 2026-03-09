أسوان.. مكافأت وحوافز مالية للمتميزين بملفات التصالح وتقنين الأراضى

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بأنه تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب سيتم صرف مكافآت وحوافز مالية للمتميزين فى حال تحقيق طفرة ملحوظة بنسب الإنجاز ، والتقدم فى الترتيب العام للمحافظة على مستوى الجمهورية فى ملفات المتغيرات المكانية ، وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتصالح وتقنين الأراضى .

وكلف المحافظ بسرعة إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة فى إطار زمنى للتعامل مع ملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة من خلال تحقيق المستهدف خلال موجات الإزالة المتتالية ، مع التركيز على الحالات والطلبات المرفوعة على المنظومة الوطنية لتقنين الأراضى ، خاصة الطلبات التى لم يتم إجراء معاينات لها أو ما زالت قيد الإجراء.

جهود متنوعة

مع سرعة إستيفاء كافة المتطلبات والإنتهاء منها خلال أسبوع ، موجهاً السكرتير العام المساعد بالمتابعة اليومية الدقيقة لنسب الأداء فى مختلف المراكز والمدن ، مع التنبيه والتحذير الفورى على المتباطئين والمتخازلين عن العمل ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الملفات تحظى بإهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف مباشر من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة بإعتبارها من أهم محاور تحقيق الإنضباط العمرانى ، وحماية أملاك الدولة ، وترسيخ سيادة القانون ، وتعزيز حقوق المواطنين .